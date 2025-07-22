Hazal Kaya’nın yaz imajı! Sarışın oldu, ilk yorum Melisa Döngel’den geldi

Son olarak Pera Palas’ta gece yarısı adlı dizide oynayan Hazal Kaya, imaj değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan Kaya’ya ilk yorumu meslektaşı Melisa Döngel yaptı.

2006’da ‘Acemi Cadı’ dizisiyle oyunculuğa adım atan ardından Genco’da başrol oynayan ve Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum gibi pek çok yapımda görev alan Hazal Kaya, hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

Oyunculuktaki başarıyla büyük övgü alan isim, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. 2 çocuk annesi Kaya, son olarak değişimiyle gündeme geldi.

Ekranlarda iz bırakan güçlü rolleri, çok yönlülüğü, ödülleri ve toplumsal duyarlılığıyla örnek gösterilen oyuncu imaj değişikliğine gitti.

“SARIŞINLAR DAHA ÇOK EĞLENİYOR DEDİLER”

Kahverengi saçlarını sarıya boyatan ismin renkli gözleri bu değişimle daha da ön plana çıktı. Kaya, yeni halini “Sarışınlar daha çok eğleniyor dediler, göreceğiz” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

ÜNLÜLER YORUMSUZ BIRAKMADI

Instagram’da 7 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hazal Kaya’nın sarışın haline kısa sürede onlarca yorum geldi. Meslektaşı Melisa Döngel, Kaya’nın sarışın halini beğendiğini belirterek ‘Aşkım benim’ yorumunu yaptı. Fotoğrafı ayrıca Merih Ermakastar, Ayşecan Tatari gibi isimler de yorumsuz bırakmadı.

ZAYIF GÖRÜNTÜSÜNÜN SIRRI…

Öte yandan son dönemde fit görüntüsü ve zayıf hali ile dikkat çeken Hazal Kaya, daha önce verdiği bir röportajda kilo verme sırrını açıklamıştı. Kaya, “Sağlığım için elimden geleni yapıyorum. Az yiyorum. Sıralamayı değiştirdim” demişti.