Hazal Kaya ve Ali Atay'dan Ayşe Barım kararı! Ajansın hamlesi dikkat çekti

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim’in internet sitesinden Hazal Kaya ve Ali Atay’ın profilleri kaldırıldı. Ajansın bu hamlesi, dikkat çekici bir ayrılık iddiasını gündeme getirdi. Çiftten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla 30 yıla kadar hapsi istenen ünlü menajer Ayşe Barım’ın ajansında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ayşe Barım

Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim’in uzun süredir temsil ettiği oyuncular Hazal Kaya ile Ali Atay’ın ajansla yollarını ayırdığı öne sürüldü.

ÜNLÜ ÇİFTTEN KONUYLA İLGİLİ HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Söz konusu iddiaların merkezinde ise ID İletişim’in resmî internet sitesinde yapılan güncelleme yer alıyor. Site üzerinde yapılan değişiklikle, Hazal Kaya ile Ali Atay’ın adları ve fotoğraflarının oyuncular listesinden tamamen kaldırıldığı görüldü. Bu durum, iki oyuncunun ajansla ilişiğini kestiği yönündeki söylentileri güçlendirdi.

Sosyal medya tarafında da dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. ID İletişim’in, Instagram hesabından Hazal Kaya’yı takip etmeyi bıraktığı fark edilirken, Kaya’nın ajansı hâlâ takip ediyor olması gözlerden kaçmadı. Konuya ilişkin olarak ne Hazal Kaya’dan ne de Ali Atay’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.