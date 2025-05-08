Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Hazal Kaya ve Ali Atay'dan Ayşe Barım kararı! Ajansın hamlesi dikkat çekti

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan Ayşe Barım kararı! Ajansın hamlesi dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hazal Kaya ve Ali Atay&#039;dan Ayşe Barım kararı! Ajansın hamlesi dikkat çekti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim’in internet sitesinden Hazal Kaya ve Ali Atay’ın profilleri kaldırıldı. Ajansın bu hamlesi, dikkat çekici bir ayrılık iddiasını gündeme getirdi. Çiftten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla 30 yıla kadar hapsi istenen ünlü menajer Ayşe Barım’ın ajansında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ayşe Barım
Ayşe Barım

Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim’in uzun süredir temsil ettiği oyuncular Hazal Kaya ile Ali Atay’ın ajansla yollarını ayırdığı öne sürüldü.

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan Ayşe Barım kararı! Ajansın hamlesi dikkat çekti - 2. Resim

ÜNLÜ ÇİFTTEN KONUYLA İLGİLİ HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Söz konusu iddiaların merkezinde ise ID İletişim’in resmî internet sitesinde yapılan güncelleme yer alıyor. Site üzerinde yapılan değişiklikle, Hazal Kaya ile Ali Atay’ın adları ve fotoğraflarının oyuncular listesinden tamamen kaldırıldığı görüldü. Bu durum, iki oyuncunun ajansla ilişiğini kestiği yönündeki söylentileri güçlendirdi.

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan Ayşe Barım kararı! Ajansın hamlesi dikkat çekti - 3. Resim

Sosyal medya tarafında da dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. ID İletişim’in, Instagram hesabından Hazal Kaya’yı takip etmeyi bıraktığı fark edilirken, Kaya’nın ajansı hâlâ takip ediyor olması gözlerden kaçmadı. Konuya ilişkin olarak ne Hazal Kaya’dan ne de Ali Atay’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Polonya'da Varşova Üniversitesi'nde baltalı dehşet! 1 ölü, 1 yaralı varAvrupa kapımıza dizildi! Düzce'den gönderiliyor, ilk dört ayda 11 bin tonu geçti...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Prens dizisinde kriz çıktı! Kimse galaya katılmadı: Sebebi ise sonradan ortaya çıktı - MagazinPrens dizisinde kriz çıktı! Koltuklar boş kaldı: Meğer sebebi ise...Barcelona’dan aldığı evin fiyatı gündem oldu! Ezgi Mola'ya büyük şok: Evini işgal ettiler - MagazinBarcelona’dan aldığı evin fiyatı olay oldu! Oyuncuya büyük şok: Evini işgal ettilerŞeyma Subaşı ve Marlon Teixeira Serhend Kitabevi'nden dini kitap alışverişi yaptı - MagazinSubaşı ve Teixeira'dan Serhend Kitabevi'nden alışveriş!"Lvbel C5" adliyeye böyle sevk edilmiş! İşte o görüntüler - Magazin"Lvbel C5" adliyeye böyle sevk edilmiş! İşte o görüntülerKadir Ezildi ile Gamze Türkmen geçtiğimiz günlerde evlenmişti! Kolundaki kocaman altın şaşırttı - MagazinGeçtiğimiz gün evlenmişlerdi! Kolundaki kocaman altın şaşırttıÜnlü şarkıcı Derya Uluğ'a sahnede dehşeti yaşatan kişi tutuklandı: "Susmak ve korkmak istemiyorum" - MagazinÜnlü şarkıcıya sahnede dehşeti yaşatan kişi tutuklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...