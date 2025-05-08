Prens dizisinde kriz çıktı! Kimse galaya katılmadı: Sebebi ise sonradan ortaya çıktı

Üçüncü sezonu cuma günü Max'te yayınlanacak olan Prens dizisinin oyuncuları, tüm ekibin davet edilmemesini gerekçe göstererek galaya katılmadı. Oyunculara ayrılan koltuklar boş kaldı.

Prens dizisinin yapım şirketi MGX Film ile yayıncı platform Max arasında davetli krizi yaşandı. Bu akşam İstanbul Modern’de düzenlenen dizinin galasına oyuncular katılmadı.

MGX Film, tüm ekibin galaya davet edilmesini istediklerini ancak global ölçütler ve mekan kapasitesinin buna uygun olmaması nedeniyle Max'in bu talebi kabul etmediğini belirtti.

OYUNCULARA AYRILAN KOLTUKLAR BOŞ KALDI

Bu sebeple, yapım şirketi galayı kendi ofislerinde izlemeyi tercih etti. İstanbul Modern’de oyunculara ayrılan koltuklar boş kaldı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, MGX Film, tüm ekip çağrılmadığı için galaya katılmadıklarını ifade ederken; yayıncı platform Max ise tüm alternatifleri sunduklarını, buna rağmen ekibin galaya gelmediğini açıkladı.