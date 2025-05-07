Prens 3. sezon 1. bölüm ne zaman? Yeni sezona geri sayım başladı

Prens 3. sezonunda Osmanlı İmparatorluğu'ndan Venedik'e uzanan maceralarıyla yayına girmeye hazırlanıyor. BluTV'yi de bünyesine katan Max platformunda yayınlanacak. Prens 3. sezon 1. bölüm yayın tarihi belli oldu.

Son yılların fenomen haline gelen dizisi Prens, 3. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Max platformunda izleyiciyle buluşacak dizi, Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik'i de hikayeye dahil ediyor.

PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?

Prens'in 3. sezonu, 9 Mayıs Cuma günü ilk bölümüyle yayınlanmaya başlayacak. Max platformunda her Cuma yeni bölümü olacak dizinin çekimleri 2025 yılının başlarında tamamlanmıştı.

Hayali Bongomya Krallığı'nda geçen absürt komedi dizisi bu kez Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik'e kadar hikayesini genişletiyor. 2. sezonda başlayan "Kadınlar Çağı" ile Kraliçe Sion ve Anarkhia'nın siyasi etkinliğinin artacağı belirtiliyor.

PRENS 3. SEZON 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

3. Sezon 1. fragmanı yayınlanan dizi "Bongomya, Bongomyalılarındır" sloganıyla yankı uyandırdı. Fragmanda Prens'in yeni hayatı ve Hasharia ile çekişmeleri görülürken Orion ve Larg'ın esaretten kurtulma planı başlıyor. Kraliçe Sion ve Kalesh'in çekişmesi ise devam ediyor.

YENİ SEZONDAKİ OYUNCULAR

Diziye Burak Dakak, Fatih Sultan Mehmet rolüyle ve Binnur Kaya, Venedik Kraliçesi rolüyle dahil oldu. Yeni oyuncuların diziye katkıları ve hikaye üzerinde nasıl etkili olacakları merakla bekleniyor.