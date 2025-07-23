İntikam planı hapiste bitti! Alev topuna dönen motosikletin kundaklama görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Temmuz 2025 12:00 - Güncelleme: 23 Temmuz 2025 12:29 - Güncelleme:

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Çanakkale'de 2 yıl önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı olan eski eşinden intikam almak isteyen şahıs, park halindeki motosikletini 50 bin TL karşılığında kundaklattı. Eski eş ile olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen H.D. ve C.D. tutuklandı. Kundaklama anlarına dair görüntüler dikkat çekti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kundaklama olayında apartman önünde park halinde olan motosikletin yanına gelen bir kişinin motosikletin üzerine yanıcı bir madde döktükten sonra ateşleyip olay yerinden kaçtığı görülüyor. Sonrasında ise motosiklet alev topuna dönüyor. İlgili Haber Kahramanlıktan Kundakçılığa... İtfaiye eri ailesinin öldüğü yangında şimdi baş şüpheli İş adamının lüks aracını kundaklayıp görüntüsünü çektiler! ÖNCE SERBEST KALDI, SONRA TUTUKLANDI Çanakkale'de 23 Haziran gece saat 00.20 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde bir apartman önünde motosiklet kundaklama olayı yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kundaklama olayının şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Z.K.'nin eski eşi ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.D. ile arkadaşı H.D. (33) yakalandı. Gözaltına alınan M.D. ve H.D. işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Soruşturmayı genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D.'nin eski eşi Z.K.'nin motosikletini kundaklaması için H.D. ve C.D.'ye 50 bin TL verdiğini tespit etti. Şüpheliler 21 Temmuz'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ali Tüfekçi