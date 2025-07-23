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İntikam planı hapiste bitti! Alev topuna dönen motosikletin kundaklama görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İntikam, Kundaklama, Motosiklet, Tutuklama, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de 2 yıl önce ayrıldığı ve hakkında uzaklaştırma kararı olan eski eşinden intikam almak isteyen şahıs, park halindeki motosikletini 50 bin TL karşılığında kundaklattı. Eski eş ile olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen H.D. ve C.D. tutuklandı. Kundaklama anlarına dair görüntüler dikkat çekti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kundaklama olayında apartman önünde park halinde olan motosikletin yanına gelen bir kişinin motosikletin üzerine yanıcı bir madde döktükten sonra ateşleyip olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Sonrasında ise motosiklet alev topuna dönüyor.

ÖNCE SERBEST KALDI, SONRA TUTUKLANDI

Çanakkale'de 23 Haziran gece saat 00.20 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde bir apartman önünde motosiklet kundaklama olayı yaşandı.

İntikam planı hapiste bitti! Alev topuna dönen motosikletin kundaklama görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kundaklama olayının şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Z.K.'nin eski eşi ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.D. ile arkadaşı H.D. (33) yakalandı.

Gözaltına alınan M.D. ve H.D. işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Soruşturmayı genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.D.'nin eski eşi Z.K.'nin motosikletini kundaklaması için H.D. ve C.D.'ye 50 bin TL verdiğini tespit etti.

Şüpheliler 21 Temmuz'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İntikam planı hapiste bitti! Alev topuna dönen motosikletin kundaklama görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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