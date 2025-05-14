Kahramanlıktan Kundakçılığa... İtfaiye eri ailesinin öldüğü yangında şimdi baş şüpheli

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu ölen itfaiye eri Turgay Gezgin ve kız arkadaşı, kundaklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Gezgin'in ilk ifadesi ortaya çıktı, kapıyı çalan olmayınca sahur için iş yerine geri gittiğini söylemesi dikkat çekti. Zanlı, 2015 yılında bir ev yangınında, mahsur kalan yaşlı bir kadını kendi oksijen maskesini vererek kurtarınca kahraman ilan edilmişti.

Yangın, Yeşil Mahalle 372 Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katında geçtiğimiz 18 Mart günü sabah erken saatlerde meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliğinde görev yapan Turgay Gezgin’e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

EŞİ VE İKİ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının itfaiye personeli Turgay Ahmet Gezgin’in evinde olduğunu belirledi. Yangında Gezgin’in eşi Fatma Gezgin (34), çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) hayatını kaybetti.

Turgay Gezgin, olay yerine geldiğinde baygınlık geçirmiş, ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

HEMEN NİŞANLANMASI DİKKAT ÇEKTİ

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından konu ile ilgili olarak şüpheli Turgay Ahmet Gezgin ve olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesinde hemşire olan F.T. isimli kadın 2 ay boyunca takibe alındı. Şüpheli şahıslar dün yapılan operasyonla gözaltına alındı. Her iki şüpheli Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan haberde ise Turgay Gezgin'in mahkemedeki ifadesi yer aldı. Gezgin ifadesinde, yangının çıktığı gece telefon uygulaması üzerinden arkadaşlarına 'Yaşadığım apartmandan doğal gaz kokusu geliyor' diyerek eve gittiğini, anahtarını kaybettiği için kapıyı çaldığını fakat kapının açılmaması üzerine sahur yapmak için itfaiyedeki arkadaşların yanına geri gittiğini' söylediği öğrenildi.

NİŞANLISI İDDİALARI REDDETTİ: EŞİNİ SEVMİYORDU

Nişanlısı hemşire F.T. ise iddiaları kabul etmedi. F.T., olaydan birkaç gün önce Turgay Gezgin'in kendisine, eşini sevmediğini defalarca söylediğini ve aralarındaki ilişki durumunu düzelteceğini söylediğini ifade etti. Ayrıca, Turgay Gezgin ile F.T. arasında yaklaşık 1 yıldır gönül ilişkisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

2015'TE 'KAHRAMAN İTFAİYECİ' OLARAK ANILMIŞTI

Turgay Ahmet Gezgin, 2015 yılında yine Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan bir ev yangınında, mahsur kalan yaşlı bir kadını dumandan etkilenmemesi için kendi oksijen maskesini vererek kurtarmasıyla büyük takdir toplamıştı. Olay sonrası fenalaşan Gezgin, bu fedakârlığıyla “kahraman itfaiyeci” olarak anılmış ve yerel basında geniş yer bulmuştu.