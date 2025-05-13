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Yangında eşi ve iki çocuğu ölen itfaiye eri hakkında karar çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangında eşi ve iki çocuğu ölen itfaiye eri hakkında karar çıktı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı, kız arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanan trajik yangının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda yangının şüphelileri olarak belirlenen Turgay Ahmet Gezgin ve birlikteliği olduğu F.T. isimli şahıs, 13 Mayıs 2025 günü saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Gezgin’in tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi. Diğer şüpheli hemşire F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta Turgay Ahmet Gezgin'in evinde yangın çıkmış, eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. Turgay Ahmet Gezgin'in olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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