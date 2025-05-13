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Yangında eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti! O itfaiye eri gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangında eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti! O itfaiye eri gözaltında
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da geçtiğimiz Mart ayınca bir itfaiye erinin evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti. Soruşturma devam ederken itfaiye eri gözaltına alındı.

18 Mart'ta Yeşil Mahalle 372 Sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katında, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği’nde görev yapan Turgay Gezgin’e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

EŞİ VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Nazilli İtfaiye Amirliği’nde mesai arkadaşları ile birlikte sahur yapan Gezgin evine gitmek için iş yerinden ayrıldığı sırada 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının itfaiye personeli Turgay Gezgin’in evinde olduğunu belirledi. Yangında Gezgin’in eşi Fatma Gezgin, çocukları Toprak Gezgin (3) ve Deniz Gezgin (12) hayatını kaybetti.

Yangında eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti! O itfaiye eri gözaltında - 1. Resim

İTFAİYE ERİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında itfaiye eri Turgay Gezgin gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yangında eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti! O itfaiye eri gözaltında - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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