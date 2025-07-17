Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İş adamının lüks aracını kundaklayıp görüntüsünü çektiler!

İş adamının lüks aracını kundaklayıp görüntüsünü çektiler!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İş adamının lüks aracını kundaklayıp görüntüsünü çektiler!
Molotof Kokteyli, Saldırgan, Antalya, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da Azeri asıllı Türk iş adamı Bahtiyar Muradov'a ait lüks araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotofkokteyliyle kundaklandı. Aracı yakan şahsın kamerayla görüntü aldığı da tespit edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Güzeloba Mahallesi 2224 Sokak önünde bu sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Azeri asıllı Türk iş adamı Bahtiyar Muradov'un evinin önündeki lüks otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotofkokteyliyle kundaklandı.

İş adamının lüks aracını kundaklayıp görüntüsünü çektiler! - 1. Resim

ARACA SÜRÜNEREK YAKLAŞMIŞ

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, şüphelinin çalılıklar arasında sürünerek araca yaklaştığı, sağ arka kelebek camını kırdıktan sonra molotofu yakarak aracın içine attığı ve bu sırada cep telefonuyla görüntü aldığı görüldü. Şüpheli, olaydan sonra hızla kaçtı.

İş adamının lüks aracını kundaklayıp görüntüsünü çektiler! - 2. Resim

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ancak otomobil büyük çaplı hasar gördü. İş adamı Bahtiyar Muradov, yaşadığı olayla ilgili şunları söyledi:

"BENİ ÇEKMEYE ÇALIŞTIKLARI TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİM"

"Ben Galatasaray Kongre üyesiyim. Devletime, bayrağıma bağlı bir insanım. Milli sporcuyum ve milli sporcu bir kız çocuğunun babasıyım. Bizi neyin içine sürüklemeye çalışıyorsunuz? Artık bıktık, Bir an önce faillerin bulunmasını istiyorum. Onların beni çekmeye çalıştıkları tuzağa düşmeyeceğim. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Akşam uyanıyorum, arabamı yakmışlar. Ne yapmamı istiyorsunuz? Ben ne yapayım? Benden ne bekliyorsunuz? Soruyorum, ne yapmam gerekiyor?"

İş adamının lüks aracını kundaklayıp görüntüsünü çektiler! - 3. Resim

Muradov, saldırganın profesyonel bir şekilde hareket ettiğini, çalılıklar arasından sürünerek geldiğini ve elindeki çekice benzer bir aletle camı kırıp molotofu attığını söyledi. Aynı anda yanan araçtan şüpheli tarafından telefonla görüntü alındığını da söyleyen Muradov, "Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Asıl amacınız ne? Neye ulaşmak istiyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, güvenlik kameralarındaki görüntülerden şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rezan Epözdemir kimdir? Mattia Ahmet Minguzzi davasıyla gündemde!Ordu'da fındık yevmiyesi belli oldu! İşte katırcı, çuvalcı ve işçi ücretleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ahmet Minguzzi'nin avukatı Rezan Epözdemir çılgına döndü! "Bana, eşime, 3 çocuğuma bir şey olursa..." - 3. Sayfa"Bana, eşime, 3 çocuğuma bir şey olursa..."İşçileri taşıyan araç şarampole devrildi! Çok sayıda yaralı var - 3. Sayfaİşçileri taşıyan araç şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı varSamsun'da "kargo" operasyonu! Çuvaldan çıkanlar pes dedirtti - 3. SayfaSamsun'da "kargo" operasyonu! Çuvaldan çıkanlar pes dedirttiSinop’ta yürek yakan son: Polat Can Uçar ve Samet Keten kurtarılamadı - 3. SayfaSinop’ta yürek yakan son: Polat Can Uçar ve Samet Keten kurtarılamadıMinguzzi davasında yeni gelişme... Duruşma 2 Ekim'e ertelendi - 3. SayfaMinguzzi davasında yeni gelişme! 2 Ekim'de...Fethiye'de tekne sürüklendi! İçindekiler kurtarıldı - 3. SayfaFethiye'de tekne sürüklendi! İçindekiler kurtarıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...