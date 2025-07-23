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KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS, ÖSYM, Yerleştirme, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KPSS merkezi atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Binlerce aday yerleştirme adaylarını büyük bir heyecanla beklerken gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylarının büyük bir heyecanla beklediği KPSS merkezi atama sonuçlarına ilişkin takvim merak konusu oldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, KPSS 2025/1 merkezi atama sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. 

ÖSYM tarafından alınan tercihlerin ardında gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Geçen sene takvimine bakıldığında, adaylar tercihleri 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamladı. KPSS-2025/1 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen sene tercih 18 Temmuz'da tamamlanmış, sonuçlar ise 29 Temmuz'da açıklanmıştı.

Geçen sene baz alındığında KPSS 2025/1 yerleştirme sonuçlarının yaklaşık 28 Temmuz 2025'te açıklanması bekleniyor.

KPSS merkezi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

KPSS 2025/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, merkezi yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlanacaktır.

KPSS-2025/1 TERCİH KILAVUZU

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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