KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, merkezi atama ne zaman belli olur?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025/1 merkezi yerleştirme süreci tamamlandı. 10 Temmuz 2025 tarihinde başlayan tercih maratonu, 17 Temmuz gecesi sona erdi. Binlerce aday, memur olma hayaliyle ÖSYM sisteminden tercihlerini yaptı. Şimdi gözler KPSS-2025/1 merkezi atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

“KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “KPSS merkezi atama ne zaman belli olur?” soruları adaylar tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. İşte KPSS merkezi atama süreci ve sonuçlarla ilgili tüm güncel bilgiler...

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025/1 merkezi atama tercih süreci 10 Temmuz’da başladı ve 17 Temmuz 2025 tarihinde sona erdi. ÖSYM tarafından yürütülen tercih işlemlerinin ardından yüz binlerce aday tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

2024 yılında tercih süreci 18 Temmuz’da tamamlanarak 29 Temmuz’da açıklanmıştı. 2025 yılında tercih işlemleri 17 Temmuz’da bittiği için sonuçların 28 Temmuz 2025 tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

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2025 MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Merkezi atama sonuçları için henüz ÖSYM tarafından net bir açıklama yapılmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da başvuru sürecinin tamamlanmasından yaklaşık 10 gün sonra sonuçların duyurulması bekleniyor.

Yerleştirme sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Sonuç sayfasında adayların hangi kuruma yerleştiği bilgisi detaylı olarak yer alacak.

KPSS'DE ATANINCA NE YAPILMALI?

KPSS'de atanan adayların ilgili kurumun internet sitesinden yapılacak açıklamaları takip etmeleri ve kurumun talep ettiği evrakları temin etmesi gerekiyor.

Merkezi atamalarda kurumlardan genellikle diploma, kimlik belgesi, adli sicil kaydı, askerlik durumu ve sağlık raporu gibi belgeler istenmektedir. Bazı kurumlar da güvenlik soruşturması işlemleri için adaylardan ek belgeler talep edebilir.