KPSS 7257, 4001, 6262, 6225 nitelik kodu nedir, ne anlama geliyor? KPSS Nitelik Kodları 2025

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, KPSS merkezi atama tercih sürecine odaklandı. Adaylar tercih işlemlerini yaparken, ilanda yer alan nitelik kodlarının ne anlama geldiğini araştırıyor. KPSS 7257, 4001, 6262 ve 6225 nitelik kodları en çok merak edilenler arasında yer aldı. İşte 2025 yılı KPSS nitelik kodları listesi ve detaylar...

KPSS 2025/1 merkezi atama süreciyle birlikte tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodları adayların gündeminde. Her bir kadronun karşısında yer alan ve başvuru şartlarını belirleyen bu kodlar, tercih yapacak adaylar için kritik öneme sahip.

Özellikle de 7257, 4001, 6262 ve 6225 gibi sıkça karşılaşılan kodların neyi ifade ettiği, hangi bölüm mezunlarının bu kadrolara başvurabileceği araştırılıyor. Peki, KPSS 7257, 4001, 6262, 6225 nitelik kodu nedir, ne anlama geliyor?

7257 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS 7257 nitelik kodu: Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4001 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS 4001 nitelik kodu: Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

6262 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS 6262 nitelik kodu: Sağlık Bilimleri Lisans Programı mezunu veya ilgili sağlık alanlarından mezun olmak.

6225 NİTELİK KODU NEDİR?

KPSS 6225 nitelik kodu: M.E.B.'dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak.

KPSS NİTELİK KODLARI LİSTESİ

1101 Cinsiyeti erkek olmak.

1103 Cinsiyeti kadın olmak.

1201 Sınav tarihi itibarıyla (25) yaşından gün almamış olmak.

1205 Sınav tarihi itibarıyla (27) yaşından gün almamış olmak.

1209 Sınav tarihi itibarıyla (29) yaşından gün almamış olmak.

1211 Sınav tarihi itibarıyla (30) yaşından gün almamış olmak.

1213 Sınav tarihi itibarıyla (31) yaşından gün almamış olmak.

1215 Sınav tarihi itibarıyla (32) yaşından gün almamış olmak.

1217 Sınav tarihi itibarıyla (33) yaşından gün almamış olmak.

1221 Sınav tarihi itibarıyla (35) yaşından gün almamış olmak.

1223 Sınav tarihi itibarıyla (36) yaşından gün almamış olmak.

1227 Sınav tarihi itibarıyla (38) yaşından gün almamış olmak.

1231 Sınav tarihi itibarıyla (40) yaşından gün almamış olmak.

2001 Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

2003 Ortaöğretimde meslek liselerinin veya çok programlı liselerin meslekle ilgili alanlarının birinden mezun olmak.

2005 Ortaöğretimde genel lise, akşam lisesi, askeri lise, fen lisesi, özel akşam lisesi, özel fen lisesi, özel lise, polis koleji, anadolu lisesi (yabancı dille öğretim yapan resmi lise), yabancı dille öğretim yapan özel lise, güzel sanatlar lisesi, anadolu güzel sanatlar lisesi, öğretmen lisesi, anadolu öğretmen lisesi, açıköğretim ve çok programlı liselerin lise programları alanlarının herhangi birinden mezun olmak.

2007 Ortaöğretim kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği veya İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği alanından mezun olmak.

2009 Ortaöğretim kurumlarının Anestezi veya Anestezi Teknisyenliği alanından mezun olmak.

2011 Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji veya Radyoloji Teknisyenliği alanından mezun olmak.

2013 Ortaöğretim kurumlarının Radyoloji ve Tedavi Laboratuvarı alanından mezun olmak.

2015 Ortaöğretim kurumlarının Laborant alanından mezun olmak.

2017 Ortaöğretim kurumlarının Laboratuvar veya Laboratuvar Teknisyenliği alanından mezun olmak.

2019 Ortaöğretim kurumlarının Ebelik veya Ebelik-Hemşirelik alanından mezun olmak.

2021 Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik alanından mezun olmak.

2025 Ortaöğretim kurumlarının Çevre Sağlığı veya Çevre Sağlığı Teknisyenliği alanından mezun olmak.

2027 Ortaöğretim kurumlarının Sağlık Memurluğu alanından mezun olmak.

2029 Ortaöğretim kurumlarının Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyenliği alanından mezun olmak.

2031 Ortaöğretim kurumlarının Diş Protez Teknisyenliği alanından mezun olmak.

2033 Ortaöğretim kurumlarının Tıbbi Sekreterlik alanından mezun olmak.

2035 Ortaöğretim kurumlarının Hayvan Sağlığı, Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknisyenliği alanlarının birinden mezun olmak.

2039 Ortaöğretim kurumlarının Adalet alanından mezun olmak.

2043 Ortaöğretim kurumlarının Ağaç İşleri veya Mobilya ve Dekorasyon alanından mezun olmak.

2053 Ortaöğretim kurumlarının Aşçılık veya Mutfak alanından mezun olmak.

2055 Ortaöğretim kurumlarının Besin Kontrol ve Analizleri, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme alanlarının birinden mezun olmak.

2057 Ortaöğretim kurumlarının Ev Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi, Ev Ekonomisi Meslek Lisesi alanlarının birinden mezun olmak.

2061 Ortaöğretim kurumlarının Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri alanlarının birinden mezun olmak.

2063 Ortaöğretim kurumlarının Kat Hizmetleri alanından mezun olmak.

2083 Ortaöğretim kurumlarının İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapıcılık, Üst Yapı, Üst Yapı- İnşaat alanlarının birinden mezun olmak.

2085 Ortaöğretim kurumlarının Yapı Ressamlığı alanından mezun olmak.

2089 Ortaöğretim kurumlarının Maliye alanından mezun olmak.

2091 Ortaöğretim kurumlarının İşletme alanından mezun olmak.

2097 Ortaöğretim kurumlarının Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Muhasebe-Finansman alanlarının birinden mezun olmak.

2103 Ortaöğretim kurumlarının Matbaa, Matbaacılık, Baskı (Ofset Baskı-Tipo Baskı), Ofset Baskı, Ofset Baskı Serigrafi, Tipo Baskı, Tipo Baskı Serigrafi, Dizgi alanlarının birinden mezun olmak.

2113 Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgiişlem alanlarının birinden mezun olmak.

2115 Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar Donanım alanından mezun olmak.

2119 Ortaöğretim kurumlarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi, Sekreterlik, Büro Hizmetleri, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği, Tıp Sekreterliği alanlarının birinden mezun olmak.

2121 Ortaöğretim kurumlarının Mahalli İdareler alanından mezun olmak.