KPSS 7368, 3249, 7248, 3173 nitelik kodlarının anlamı nedir?

ÖSYM KPSS 2025/1 tercih kılavuzunu yayımlanmasının ardından KPSS nitelik kodları gündeme geldi. Lisans düzeyindeki sınava katılım sağlayacak milyonlarca kişi KPSS 7368, 3249, 7248, 3173 nitelik kodlarının anlamı ne sorusuna cevap aramaya başladı.

KPSS 2025/1 tercih kılavuzu ÖSYM internet sitesi üzerinden yayımlandı. Kılavuzda yer alan nitelik kodları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki KPSS 7368, 3249, 7248, 3173 nitelik kodları ne demek?

KPSS 7368, 3249, 7248, 3173 NİTELİK KODLARI NEDİR?

KPSS 7368 nitelik kodu: Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacak olanların, atandıkları işyerinde en az beş yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmekte.

KPSS 3173 nitelik kodu: Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS 3249 nitelik kodu: Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS 7248 nitelik kodu: Vardiyalı olarak çalışılan işler. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olanların tercih etmemesi gerekir.

KPSS NİTELİK KODLARININ HEPSİNİ TAŞIMAK GEREKİYOR MU?

KPSS nitelik kodları tercih edilecek bölüm hakkında dikkat edilecek konuları temsil ediyor. Bu sebeple KPSS nitelik kodlarının hepsini taşımak gerekli değildir.