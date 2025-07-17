AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi takvimi yayınladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 10:52 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 10:54 - Güncelleme:

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AÖF yaz okulu dersleri başlamışken gözler yaz okulu sınavlarına çevrildi. Aldığı derslerden başarısız olan veya ortalama yükseltmek isteyen milyonlarca öğrenci yaz okulu sınavlarıyla mezuniyet için bir şans daha bulacak. Peki AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin sabırsızlıkla beklediği yaz okulu dersleri başladı. Mezuniyet hedefleyen binlerce öğrenci için kritik önem taşıyan yaz okuluna dair resmi takvim Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN? Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Sınav, öğrencilerin seçtikleri derslere göre yapılacak. Her bir dersten 20 soru sorulacak ve sınav süresi 30 dakika olacak. Aynı gün içinde birden fazla dersi olan öğrenciler, bu derslerin sınavlarını arka arkaya tamamlayacak. AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK? Yaz okulu sınavlarında dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Her testteki doğru cevap sayısından, yanlış cevapların dörtte biri çıkarılarak net hesaplanacak ve bu net sayısı üzerinden başarı puanı belirlenecek. Sınavda başarı notu alt sınırı 35 puan olarak açıklandı. Bu puanın altında kalan öğrencilere FF harf notu verilecek. Sınavda başarılı olamayan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrar yaz okulunda alarak notlarını yükseltme şansına sahip olacak. İlgili Haber YKS açıklandı mı? 2025 Üniversite sınav sonucu sorgulama ekranı Filmleri aratmayan olay! Sınav kağıtlarını çalacaklardı: Kıskıvrak yakalandılar

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi