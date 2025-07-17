Filmleri aratmayan olay! Sınav kağıtlarını çalacaklardı: Kıskıvrak yakalandılar

Güney Kore’de sınav kağıtlarını çalmak üzere gece yarısı okula giren bir öğretmen ile bir veli ve onlara yardım ettiği tespit edilen üçüncü bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Film sahnelerini aratmayan olay, Seul’ün güneyindeki Andong kentinde bulunan bir okulda 4 Temmuz tarihinde yaşandı. Gece yarısı yaşanan olay, okulun alarmının çalması sonucu ortaya çıktı.

Hırsızlık teşebbüsü sonucu gözaltına alınan öğretmene, ''rüşvet alma'' ve ''izinsiz giriş'', babaya ise ''izinsiz giriş'' suçlaması yöneltildi.

ÜÇÜNCÜ ŞÜPHELİ DE KISKIVRAK YAKALANDI

Okuldaki bir tesis müdürü de iki şüpheli ile birlikte hareket ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Üçüncü şüphelinin ise ''hırsızlığa izin verme ve okula yasadışı giriş'' suçlamaları ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

BBC’nin haberine göre, Güney Koreli yetkililer babanın, öğretmeni çocuğuna ders vermesi için tuttuğunu bildirdi. Fakat ülkedeki kurallara göre, devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin, özel ders vermesi yasak.

Kamu yayıncısı KBS’nin aktardığına göre, öğrenci ''tutarlı bir şekilde en yüksek notları almaya'' devam ederken, akademik başarısının daha önce yapılan bir hırsızlık ile bağlantılı olup olmadığı netlik kazanmadı.

BU İLK DEĞİLMİŞ

KBS, polisin baba ve öğretmenin arasında para alışverişinin olduğunu, bunun ilk hırsızlık teşebbüsleri olmadığını tespit ettiğini aktardı.