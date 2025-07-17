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Mars'tan düşen gök taşı rekor fiyata alıcı buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mars&#039;tan düşen gök taşı rekor fiyata alıcı buldu
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mars'tan geldiği belirtilen ve dünyaya düşen en büyük gök taşı, ABD'de düzenlenen açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu. 

ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açık artırmada, Mars’tan geldiği belirtilen 25 kilogram ağırlığındaki gök taşı NWA 16788 için son teklif 4,3 milyon dolar oldu. Satış fiyatı, komisyon ve ek ücretlerle birlikte 5,3 milyon doları buldu.

Mars'tan düşen gök taşı rekor fiyata alıcı buldu - 1. Resim

MARS KÖKENLİ OLDUĞU DOĞRULANDI

Sotheby's yetkilileri, söz konusu parçanın Mars kökenli olduğunun özel laboratuvar testleriyle doğrulandığını, kimyasal bileşiminin 1976'da Mars'a inen Viking uzay sondası tarafından incelenen örneklerle eşleştiğini bildirdi.

Sotheby's Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton, rekor fiyata satılan gök taşına ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu parça, Mars'tan gelen en büyük meteorit ve şimdiye kadarki en kapsamlı örnek. Önceki en büyük parçanın iki katından fazla" şeklinde konuştu.

Mars'tan düşen gök taşı rekor fiyata alıcı buldu - 2. Resim

225 MİLYON KİLOMETRE UZAKLIKTAN GELDİ

Nijer'in Sahra Çölü bölgesinde bir gök taşı avcısı tarafından 2023'te keşfedilen kayaç, dev bir asteroidin çarpması sonucu Mars yüzeyinden koparak yaklaşık 225 milyon kilometre yol katedip Dünya'ya ulaşmıştı. 

BAZI BÖLGELERİ CAMA DÖNÜŞTÜ

Uzmanlar, dev gök taşının yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle bazı bölgelerinin cama dönüştüğünü belirterek, Mars yüzeyinden bir asteroit çarpması sonucu Dünyaya ulaştığını kaydediyor. 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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