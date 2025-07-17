Festival öncesi yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi, sahne küle döndü

Belçika’da yapılması planlanan Tomorrowland elektronik müzik festivalinin ana sahnesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olay yerinden korku dolu anlar yaşanırken, etkinlik organizatörleri, yangına rağmen festivalin iptal edilmeyeceğini duyurdu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Belçika’nın Antwerp eyaletindeki Boom kasabasında Cuma günü başlaması planlanan Tomorrowland elektronik müzik festivaline yangın paniği damgasını vurdu.

KİMSE YARALANMADI

Festivalin ana sahnesi, dün çıkan yangında kül oldu. Festival organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, "Tomorrowland festivalinin ana sahnesi çıkan büyük bir yangın nedeniyle ciddi şekilde hasar görmüştür" denilerek, "Olay sırasında kimse yaralanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

FESTİVAL İPTAL EDİLMEYECEK

Festivalin "DreamVille" kamp alanının planlandığı gibi Perşembe günü açılacağı kaydedilen açıklamada, organizatörlerin festivalin aksamadan gerçekleştirilmesine yönelik çözümlere odaklandığı vurgulandı.

BİN PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Belçika kamu yayıncısı VRT de yangın sırasında festival alanında hiçbir izleyicinin bulunmadığını, hazırlık çalışmalarında görevli yaklaşık bin personelin ise güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde sahneden alevlerin ve dumanların yükseldiği görülürken, festivalde kullanılması planlanan bazı havai fişeklerin de patladığı duyuldu.

Yangının nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.