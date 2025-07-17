Hastanede tüyler ürperten olay! 6 yaşındaki çocuğun yaptıkları kan dondurdu

Korkunç olay Fransa'da bir çocuk hastanesinde yaşandı. 7.5 aylık prematüre doğan Zayneb-Cassandra isimli bebek tedavisinin ardından taburcu olacağı gün feci şekilde can verdi. O esnada bulunduğu odada hiç tanımadıkları 6 yaşlarındaki bir çocuk vardı, detaylar sonradan ortaya çıktı.

Olay Fransa'nın kuzeyindeki Lille kentinde bulunan Jeanne-de-Flandre Çocuk Hastanesi'nde yaşandı. Ay başında 7.5 aylık prematüre olarak doğan Zayneb-Cassandra isimli bebeğin taburcu olacağı gün hayatını kaybetti. Bebeğin cuma günü başında ciddi bir şekilde yara aldığı sonrasında yoğun bakıma kaldırıldığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ortaya çıktı.

OYUNCAK BEBEK GİBİ DAVRANDI!

Soruşturma kaynaklarına göre, altı yaşındaki çocuk bebeği yere düşürerek başının zemine çarpmasına neden oldu. “Oyuncak bebek gibi davranarak onu tuttuğu” ifade edilen çocuk, olay anında yoğun bakım ünitesinde bebekle yalnız başına bulunuyordu.

İHMAL ÜSTÜNE İHMAL

Bebeğin annesi 23 yaşında ve ilk doğumunu sezaryenle gerçekleştirdi. Doğum sonrası bebek yenidoğan ünitesine, anne ise doğum servisinde başka bir odaya alınmıştı. Bu sırada, altı yaşındaki çocuğun da annesi aynı serviste bulunuyordu.

Bebeğin büyükannesi Fransız La Voix du Nord gazetesine yaptığı açıklamada, “Çocuk sabah saat yedide geliyor ve gün boyunca koridorlarda koşuyordu. Tüm anneler şikayetçiydi, hatta bir hemşire çocuğun annesini uyardı.” dedi.

Büyükbaba ise çocuğun daha önce de bebeğin odasına girdiğini ve bebeği 'oyuncak gibi' gördüğünü belirtti.

TABURCU EDİLECEĞİ GÜN YAŞANDI

Olayın yaşandığı cuma günü, bebek taburcu edilmek üzereyken bir servis yetkilisi anneyi arayarak “acil gelmesi gerektiğini” söyledi. Aileye göre, başka bir annenin ifadesine dayanarak "yüksek bir çarpma sesi" duyuldu ve bebeğin başının zemine vurduğu anlaşıldı.

BEBEĞİN YANINDAKİ SANDALYEDE OTURURKEN BULUNDU

Bebek bilinci kapalı halde yerde bulundu; altı yaşındaki çocuk ise hemen yanındaki sandalyede oturuyordu. Bebeğin alt bezinden tutularak kaldırılmaya çalışıldığı ve bu sırada başının üzerine düştüğü ifade edildi.

OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA AÇILDI

Lille Savcılığı, olayla ilgili olarak Adli Polis Teşkilatı’na bağlı Çocuk Suçları Birimi tarafından resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hastane yönetimi de “insani bir trajedi” olarak tanımladığı olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Lille Üniversitesi Çocuk Hastanesi sözcüsü, "Bu insani trajedi, hem sağlık personelini hem de hastanede bulunan diğer aileleri derinden etkiledi" açıklamasında bulundu.

Soruşturma, hastane güvenliği, çocuk gözetimi ve ihmallerin zincirleme etkisiyle ilgili ciddi soruları gündeme getiriyor.