YKS açıklandı mı? 2025 Üniversite sınav sonucu sorgulama ekranı

2025 YKS sonuçları açıklandı mı yakından takip edliiyor. 21-22 Haziran'da gerçekleşen TYT, AYT ver YDT oturumlarının ardından üniversite adaylarının gözü, ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklayacağı tarihte. Sosyal medyada sınav sonuçlarının erken açıklanacağına dair iddialar dolaşıyor. Bu nedenle adaylar 2025 YKS üniversite sınav sonuç sorgulama ekranını kontrol ediyor

2 buçuk milyondan fazla öğrencinin katıldığı YKS açıklandı mı merak ediliyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarında başarı puanlarını merak eden öğrenciler 2025 YKS sonuç sorgulama ekranına gidiyor.

YKS AÇIKLANDI MI?

2025 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. Sosyal medyada bazı hesaplar sonuçların erken açıklanacağını öne sürse de ÖSYM tarafından açıklanan resmi takvimde bir değişiklik yapılmadı.

Buna göre YKS sınav sonuçları 22 Temmuz Salı günü açıklanacak.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

22 Temmuz Salı günü açıklanması beklenen YKS sonuçları erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Geçmiş yıllarda sonuçların birkaç gün erken açıklandığı durumlar olsa da 2025 ÖSYM sınav takviminde herhangi bir değişiklik görülmüyor. Resmi takvime göre sınav sonuçları 22 Temmuz Salı günü açıklanacak.

2025 ÜNİVERSİTE SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek.

Ayrıca ÖSYM AİS mobil uygulamasından da adaylar sınav sonuçlarına erişebilecek.