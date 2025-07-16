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YKS sınav sonuç tarihi ertelendi mi? Son Dakika ÖSYM takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS sınav sonuç tarihi ertelendi mi? Son Dakika ÖSYM takvimi
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Üniversite hayaline bir adım daha yaklaşan milyonlarca öğrenci YKS sınav sonuçları için geri sayıma başladı. Sosyal medyada dolaşan YKS sonuç tarihi ertelendi yönündeki iddialar ise adayları endişeye sürükledi. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonuç tarihi ertelendi yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. ÖSYM YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Sonuçların erişime açılmasıyla yaklaşık 2 milyon adayın üniversite tercih maratonu başlayacak.

YKS sınav sonuç tarihi ertelendi mi? Son Dakika ÖSYM takvimi - 1. Resim

YKS SINAV SONUÇ TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

Sosyal medyada dolaşan YKS sınav sonuçlarının ertelendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu öğrenildi. Bu kapsamda 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz Salı günü erişime açılacak.

YKS sınav sonuç tarihi ertelendi mi? Son Dakika ÖSYM takvimi - 2. Resim

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin takvimine göre; YKS sınav sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite tercih dönemine geçiş yapacak.

YKS sınav sonuç tarihi ertelendi mi? Son Dakika ÖSYM takvimi - 3. Resim

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlarına ulaşabilecek. Sınav sonuç ekranında sınav puanıyla beraber başarı sıralaması da yer alacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite tercih işlemleri başlayacak. Adaylar taban ve tavan puanlarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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