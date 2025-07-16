Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi? Bakan Tunç ile DEM heyeti arasında kritik 1 saat

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir saatlik bir görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti, süreçle ilgili gidilmesi gereken yol hakkında genel bir değerlendirmenin yapıldığını söyledi. Heyet, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili soruya ise "Her konu konuşuldu" cevabını verdi.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrası DEM Parti heyeti peş peşe ziyaretlerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Heyetin bugünkü durağı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu.

Bir saatlik görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan heyet, "Hem siyasi hem hukuki hem de süreç açısından gidilmesi gereken yol anlamında genel bir değerlendirme yaptık" ifadelerini kullandı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ SORUSU

Mithat Sancar açıklamasında, "Adalet Bakanlığı'nın bu süreçte rolü çok özel" derken Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili soruya Pervin Buldan şu cevabı verdi:

"Her konu konuşuldu, detay vermeyeceğiz. Sorabileceğiniz her konu konuşuldu."

Süreçle ilgili bir takvimin olmadığını dile getiren Buldan, şimdiki aşamanın 'komisyon' olduğunu söyledi.