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Kyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek? Saati belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kyle Walker Peters İstanbul&#039;a ne zaman gelecek? Saati belli oldu
Beşiktaş, Transfer, Havalimanı, Saat, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yeni transferi İngiliz sağ bek Kyle Walker Peters İstanbul'a geleceği gün ve saat belli oldu. Taraftarın havalimanında karşılaşmak istediği Kyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek merak ediliyor.

Kyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek, saat kaçta merak edildi. Yaz transfer döneminde kadrosunu genişletmeye devam eden Beşiktaş, Kyle Walker Peters'n geliş tarihini açıkladı. 

KYLE WALKER PETERS İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK? 

Beşiktaş Kulübü, Kyle Walker-Peters’ın İstanbul’a geliş tarihini resmi olarak duyurdu. İngiliz sağ bek, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü İstanbul'a gelecek. 

Transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelecek 28 yaşındaki oyuncu siyah-beyazlıların yaz transfer dönemindeki dördüncü transferi oldu. 

Kyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek? Saati belli oldu - 1. Resim

KYLE WALKER-PETERS UÇAĞI SAAT KAÇTA İNECEK?

Beşiktaş'ın resmi açıklamasına göre, Kyle Walker Peters'ın uçağı 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü 17.45'te İstanbul'a inecek. 

Kyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek? Saati belli oldu - 2. Resim

KYLE WALKER PETERS UÇAĞI HANGİ HAVALİMANINA İNECEK?

Kyle Walker-Peters, İstanbul Atatürk Havalimanı'na inecek. Beşiktaş Kulübü oyuncunun 16 Temmuz 2025'te saat 17.45'te terminalde olacak. 

Kyle Walker Peters İstanbul'a ne zaman gelecek? Saati belli oldu - 3. Resim

KYLE WALKER PETERS İSTATİSTİKLERİ

İngiliz ekibi Southampton'ın formasıyla 2024-2025 sezonunda 35 karşılaşmada forma giyen Kyle Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı yapmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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