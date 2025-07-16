Beşiktaş'tan Kyle Walker-Peters açıklaması! Yeni transferde beklenmeyen gelişme
Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile anlaştığını açıklamıştı. Siyah-beyazlı kulübünün resmi hesabından yapılan duyuruda, prensip anlaşmasına varılan ve bugün Türkiye'de olması beklenen İngiliz sağ bekin İstanbul'a gelişinin ertelendiği belirtildi.
Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters'ın bugün saat 17.45'te İstanbul'a geleceğini duyurmuştu. Beşiktaş'tan yapılan yeni açıklamada, İngiliz futbolcunun gelişinin ailevi nedenler sebebiyle ertelendiği duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Prensip anlaşmasına vardığımız ve bugün saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması planlanan profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
35 MAÇTA 2 GOL, 5 ASİST
İngiliz ekibi Southampton'ın formasıyla 2024-2025 sezonunda 35 karşılaşmada forma giyen Kyle Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı yapmıştı.