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Beşiktaş'tan Kyle Walker-Peters açıklaması! Yeni transferde beklenmeyen gelişme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;tan Kyle Walker-Peters açıklaması! Yeni transferde beklenmeyen gelişme
Beşiktaş, Transfer, Futbol, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile anlaştığını açıklamıştı. Siyah-beyazlı kulübünün resmi hesabından yapılan duyuruda, prensip anlaşmasına varılan ve bugün Türkiye'de olması beklenen İngiliz sağ bekin İstanbul'a gelişinin ertelendiği belirtildi.

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters'ın bugün saat 17.45'te İstanbul'a geleceğini duyurmuştu. Beşiktaş'tan yapılan yeni açıklamada, İngiliz futbolcunun gelişinin ailevi nedenler sebebiyle ertelendiği duyuruldu.

Beşiktaş'tan Kyle Walker-Peters açıklaması! Yeni transferde beklenmeyen gelişme - 1. Resim

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Prensip anlaşmasına vardığımız ve bugün saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması planlanan profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

35 MAÇTA 2 GOL, 5 ASİST

İngiliz ekibi Southampton'ın formasıyla 2024-2025 sezonunda 35 karşılaşmada forma giyen Kyle Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı yapmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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