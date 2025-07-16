Beşiktaş'tan Kyle Walker-Peters açıklaması! Yeni transferde beklenmeyen gelişme

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 13:12 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 13:43 - Güncelleme:

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Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş, Kyle Walker-Peters ile anlaştığını açıklamıştı. Siyah-beyazlı kulübünün resmi hesabından yapılan duyuruda, prensip anlaşmasına varılan ve bugün Türkiye'de olması beklenen İngiliz sağ bekin İstanbul'a gelişinin ertelendiği belirtildi.

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters'ın bugün saat 17.45'te İstanbul'a geleceğini duyurmuştu. Beşiktaş'tan yapılan yeni açıklamada, İngiliz futbolcunun gelişinin ailevi nedenler sebebiyle ertelendiği duyuruldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Prensip anlaşmasına vardığımız ve bugün saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olması planlanan profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters’in İstanbul’a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." 35 MAÇTA 2 GOL, 5 ASİST İngiliz ekibi Southampton'ın formasıyla 2024-2025 sezonunda 35 karşılaşmada forma giyen Kyle Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı yapmıştı. İlgili Haber Orkun Kökçü, çocukluk hayali Beşiktaş'ta! İstanbul'a geldi, gözyaşları sel oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş