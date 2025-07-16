Ole istedi, geldi! Kartal’ın yeni sağ beki Kyle Walker-Peters'ın meziyetleri oldukça fazla

Beşiktaş’ın yeni sağ beki Kyle Walker-Peters, Ole Gunnar Solskjaer’in özel isteği doğrultusunda bugün İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş’ın yeni sağ beki Kyle Walker-Peters’in bugün İstanbul’da olması bekleniyor.

LİG İÇİN FAZLA

İngiliz oyuncu, Ole Gunnar Solskjaer’in özel isteği doğrultusunda transfer edildi. Norveçli teknik adam yönetime sunduğu raporda 28 yaşındaki oyuncu için “Hem sağ hem sol bekte belli kalitenin üstünde oynar. Atletizmi, Süper Lig seviyesinin üzerinde” ifadelerini kullandı.

ÇOK HAREKETLİ BİRİ

Oyuncunun üçlü ve dörtlü savunmada rahatça oynayabileceğini belirten Norveçli hoca “Top hâkimiyeti bek oyuncusu için üst seviyede. Hücuma katkısı ve mücadele gücü yüksek. Kanat ortaları başarılı. Oyun kurma becerisi takıma güç katacaktır” değerlendirmesinde bulundu. İngiliz oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kampa katılması bekleniyor.