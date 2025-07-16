Beşiktaş’ın çocuğuyum! Siyah beyazlıların yeni yıldızı Orkun Kökçü, Avusturya’da mesaiye başladı

Transfer sürecini anlatan Orkun Kökçü “Başkanımız mesaj attığında uyuyordum. Telefonla aradım, Beşiktaş’a gelmek ister misin diye sordu. Tek bir şey söyledim: Bu benim çocukluk hayalim!”

MURAD TAMER - Beşiktaş’ın yeni transferi Orkun Kökçü, Avusturya kampındaki ilk gününde açıklamalarda bulundu.

TEK ODAĞIM BAŞARI

Çok mutlu olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, “Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum. En mutlu insanım şu an. Artık karşılamalar falan bitti, tek odağım maçlar için en iyi şekilde hazırlanmak. Beşiktaş için en iyisini yapmak istiyorum. Bu kulüp için en iyisini yapacağım” dedi. Transfer sürecini anlatan Orkun “Başkanımız mesaj attığında uyuyordum. Telefonla aradım, ‘Beşiktaş’a gelmek ister misin?’ dedi. Söylediğim tek şey; ‘Bu benim çocukluk hayalim’ oldu. Sonrasında her şey çok çabuk gelişti” ifadelerini kullandı.

BİZİM LİG ÇOK KALİTELİ

Orkun, stattaki 20 bin kişilik imza töreni için “Ben bir dünya yıldızı olduğum için değil Beşiktaşlı olduğum için böyle muhteşem bir karşılama yapıldı. Ülkemizde bir algı var; çoğu oyuncu kariyer sonunda gelmeyi tercih ediyor şeklinde. Bence bizim ligi hafife almamak lazım. Çok büyük oyuncular geliyor. Ben, 24 yaşında geldim. Belki bu transfer bir mesaj olmuştur. Çok büyük isimler, büyük efsaneler taşıdı 10 numarayı. Benim için özel. Baskı var, o da güzel bir şey. Baskı olmazsa, en iyi şekilde kendini gösteremezsin. Benim için güzel bir his. Şimdi başarı için çalışma zamanı” diye konuştu.

KARTAL ORKUN

∂ Avusturya kampına katılan Orkun Kökçü dün ilk antrenmanına katıldı. Yıldız oyuncu, basın mensuplarına Kartal pozu vermeyi ihmal etmedi.

OLE İYİ BİRİNE BENZİYOR

∂ Ole Gunnar Solskjaer ile tanışan Orkun Kökçü, aralarında geçen konuşmayla ilgili olarak “Kendisi çok iyi birisine benziyor. Direkt planlarını söyledi, nasıl oynamak istediğini anlattı bana. Hocanın isteklerini en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum” dedi.

İMZA DAĞITTI

∂ Orkun Kökçü, idmanı izlemeye gelen taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirirken imza isteklerini kırmadı. Avusturya kampında hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılar ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından idmanı yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamladı. İdmanı başkan Serdal Adalı da izledi.