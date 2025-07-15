Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş açıkladı! Kyle Walker-Peters, İstanbul'a geliyor

Beşiktaş açıkladı! Kyle Walker-Peters, İstanbul'a geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş açıkladı! Kyle Walker-Peters, İstanbul&#039;a geliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters'ın yarın İstanbul'da olacağını açıkladı.

Son dakika haberi: Transferde gaza basan Beşiktaş, yeni sezona flaş isimlerle giriş yapacak. Siyah-beyazlılar, anlaşmaya vardığı Kyle Walker-Peters'ın yarın İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın paylaşımı şöyle:

"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ercan Havalimanı, KKTC’ye 306 milyon ciro payı ödeme yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mourinho'nun yoluna taş koydu! Comolli o isim için resmen devrede - SporMourinho'nun yoluna taş koyan hamleTadic'in yeni adresi belli oldu! İspanyol devinde forma giyecek - Sporİşte Dusan Tadic'in yeni adresiÖncü Spor 10. genel kurulu yapıldı - SporÖncü Spor 10. genel kurulu yapıldıOrkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla ilk idmanına çıktı - SporOrkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla ilk idmanına çıktıWesley Sneijder'in oğlu Jessey resmi imzayı attı - SporSneijder resmi imzayı attı! Duygusal paylaşım...Galatasaray'ın tavrı net! Icardi harekete geçti, avukatları işlemleri başlattı - SporG.Saray'ın tavrı net! Icardi'nin avukatlar harekete geçt,
Sonraki Haber Yükleniyor...