Beşiktaş açıkladı! Kyle Walker-Peters, İstanbul'a geliyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Kyle Walker-Peters'ın yarın İstanbul'da olacağını açıkladı.
Son dakika haberi: Transferde gaza basan Beşiktaş, yeni sezona flaş isimlerle giriş yapacak. Siyah-beyazlılar, anlaşmaya vardığı Kyle Walker-Peters'ın yarın İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Beşiktaş'ın paylaşımı şöyle:
"Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini sürdürmek amacıyla yarın (16 Temmuz) saat 17.45’te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz