Beşiktaş'tan Avrupa'yı karıştıracak hamle! Adalı'nın sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Beşiktaş'ta, Başkan Serdal Adalı'nın sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, yıldız ismin kulübüyle temasa geçti.

Orkun Kökçü transferiyle taraftarın gönlünü kazanan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kadroyu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlıların, kanat bölgesi için dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldığı öğrenildi: Jadon Sancho.

KULÜBÜYLE TEMASA GEÇİLDİ

Sözcü'nün haberine göre; bonservisi Manchester United’da bulunan 25 yaşındaki İngiliz yıldız için Beşiktaş yönetimi temasa geçti ve oyuncunun transfer şartlarını sordu.

Daha önce adı Fenerbahçe ile de anılan Sancho, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Chelsea’de 42 maçta forma giydi. Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 10 asist yaparak dikkat çekti.

İlgili Haber Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferini resmen duyurdu!

PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Manchester United ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Sancho’nun güncel piyasa değeri 28 milyon euro civarında.

Beşiktaş cephesinde transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla beklenirken, siyah-beyazlı taraftarlar ise sosyal medyada şimdiden Sancho heyecanı yaşamaya başladı.