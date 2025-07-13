Beşiktaş'tan rekor transfer... Süper Lig tarihine geçti, işte Orkun Kökçü'nün transfer bedeli

Beşiktaşlı duruşuyla taraftarı mest eden Orkun Kökçü, resmen imzayı attı. Çocukluk hayali Beşiktaş'a kavuşan Orkun Kökçü'nün bonservis ve maaşı için ödenecek rakam belli oldu.

Siyah-beyaz formaya çocukluğundan beri olan aşkıyla Beşiktaş taraftarını son yıllarda en çok heyecanlandıran isim Orkun Kökçü, resmen imzayı attı. Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı milli oyuncu Orkun Kökçü'nün maliyetini açıkladı.

RESMEN İMZAYI ATTI

Beşiktaş, 24 yaşındaki orta sahayı, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek olan Orkun'un, kontratındaki şartların gerçekleşmesi durumunda "Kara kartal" ile 4 yıllık sözleşmesi devreye girecek. Orkun Kökçü, Başkan Serdal Adalı ile yapılan toplantıda resmi imzayı attı.

Siyah-beyazlı kulüp, Orkun Kökçü’nün satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

4 YILLIĞINA BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş'tan KAP’a yapılan açıklamada transfere ilişkin detaylar da verildi. Orkun Kökçü için Benfica'ya 25 bin Euro bonservis bedeli 2030 yılına kadar taksitle ödenecek. Orkun Kökçü'ye ise sezon başı 5 bin Euro ödenecek.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir. Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Euro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret, 2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Euro garanti ücret Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir."

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Beşiktaş Orkun Kökçü'yü her şey dahil 30 milyon Euro'luk bir bedelle renklerine bağladı. Bu rakam ile Beşiktaş Süper Lig'in en pahalı transferini gerçekleştirerek tarihe geçti.

Orkun Kökçü Süper Lig tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.