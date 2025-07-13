Orkun Kökçü imza töreni hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Temmuz 2025 17:58 - Güncelleme: 13 Temmuz 2025 17:58 - Güncelleme:

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Beşiktaş, transfer sezonunun en çok konuşulan hamlelerinden birine imza atarak milli futbolcu Orkun Kökçü’yü renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız futbolcunun imza törenini bu akşam Tüpraş Stadyumu’nda düzenleyecek. Benfica’dan transfer edilen 10 numara, Beşiktaş taraftarıyla ilk kez resmen buluşacak. Şimdi ise Orkun Kökçü imza töreni hangi kanalda, saat kaçta, ücretli mi, passolig gerekli mi gibi sorular gündemde.

Beşiktaş formasını ilk kez 2025-2026 sezonu için giyecek olan Orkun Kökçü resmi imzasını binlerce taraftarın önünde atacak. Törene Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri de katılım gösterecek. Peki, Orkun Kökçü imza töreni hangi kanalda, saat kaçta, ücretli mi, passolig gerekli mi? ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA? Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü’nün imza töreni Beşiktaş TV, kulübün resmi YouTube kanalı ve Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak. İlgili Haber Huzurlarınızda Orkun Kökçü! Taraftarın karşısında törenle imza atacak ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİ CANLI YAYIN BİLGİLERİ Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenecek olan Orkun Kökçü imza töreni 13 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45’te başlayacak. Tören Beşiktaş'ın dijital platformları üzerinden canlı izlenebilecek. ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA? Orkun Kökçü imza töreni bu akşam, 13 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 20.45’te gerçekleştirilecek. İlgili Haber Orkun Kökçü Beşiktaş transferi gündemde: Orkun Kökçü’nün maaşı ve piyasa değeri ne kadar? ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİ İÇİN PASSOLİG GEREKLİ Mİ? Orkun Kökçü imza töreni stadyum girişi için Beşiktaş Passolig kartı sahibi olmak gerekiyor. ORKUN KÖKÇÜ İMZA TÖRENİ ÜCRETLİ Mİ? Orkun Kökçü imza törenine katılım ücretsiz. Ücretsiz Orkun Kökçü imza töreni biletleri passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından temin edilebilir. İlgili Haber Orkun Kökçü imza töreni ne zaman, nerede yapılacak? Bilet fiyatları ve Passolig gerekli mi belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan