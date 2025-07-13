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Huzurlarınızda Orkun Kökçü! Taraftarın karşısında törenle imza atacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Huzurlarınızda Orkun Kökçü! Taraftarın karşısında törenle imza atacak
Futbol, Beşiktaş, Orkun Kökçü, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaşlı duruşuyla taraftarı mest eden Orkun Kökçü, statta imza atan ilk yerli futbolcu olacak. Büyük heyecan uyandıran yıldız oyuncunun şimdiden 40 bin forması satıldı.

MURAD TAMER - Beşiktaş taraftarını son yıllarda en çok heyecanlandıran isim Orkun Kökçü oldu.

Huzurlarınızda Orkun Kökçü!! Taraftarın karşısında törenle imza atacak - 1. Resim

MÜTHİŞ ENERJİ

Yıldız oyuncunun yaydığı enerji bütün camiaya pozitif şekilde yansımış durumda. Sadece Benfica’ya değil, İnter, Tottenham, Newcastle United ve Al Nassr’ın tekliflerini Beşiktaş’ta forma giyebilmek için teker teker reddeden yıldız oyuncu siyah beyazlı taraftarları kalpten fethetmiş durumda. Tarihe geçen transferi Lizbon’da bitiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, böylesi heyecan uyandıran 28 yaşındaki futbolcuyu İstanbul’a getirmek için bizzat Hollanda’ya gitti. 

Huzurlarınızda Orkun Kökçü!! Taraftarın karşısında törenle imza atacak - 2. Resim

HEYECAN DORUKTA

Taraftarın yeni gözbebeği Orkun Kökçü’nün imza töreni de tarihe geçecek. Beşiktaş tarihinde ilk defa yerli bir futbolcu için statta imza töreni düzenlenecek. Daha önce Ricardo Quaresma, Guti Hernandez ve teknik direktör Sergen Yalçın da statta imza atmıştı. Girişlerin ücretsiz olacağı törende Tüpraş Stadı’nın tıka basa dolması bekleniyor. Yıldız oyuncunun transferi siyah beyazlı taraftarları o kadar heyecan uyandırdı ki forma satışları iki günde yaklaşık 40 bine ulaştı. Okun Kökçü, dün de havalimanında binlerce kişinin tezahüratlarıyla karşılandı. 

Huzurlarınızda Orkun Kökçü!! Taraftarın karşısında törenle imza atacak - 3. Resim

AİLEME KAVUŞTUM 

Siyah beyaz ruhunu her anlamda yansıtan Orkun Kökçü, Amsterdam’da uçağa bindikten sonra çekilen videoda, “Âlemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı” dedi. İstanbul’a inişte ise heyecanını dile getiren yeni Kartal “Çok mutluyum. Aileme kavuştum. Çocukluktan beri hayalini kurduğum Beşiktaş’ıma transfer oldum. Bu sene şampiyonluklara oynayacağız. Çok iyi kadro kuruyoruz. Her şeyimizi vereceğiz gelecek zamanlarda ve inşallah sonu şampiyonluk olur” dedi. 

Huzurlarınızda Orkun Kökçü!! Taraftarın karşısında törenle imza atacak - 4. Resim

25+5 MİLYON

Benfica Kulübü, Orkun Kökçü’nün transfer maliyetini açıkladı. Siyah beyazlılar, zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladıkları millî değer için 25 milyon avro bonservis bedeli artı 5 milyon avro da bonus ödeyecek.

AĞLATAN BULUŞMA

İstanbul’a başkan Serdal Adalı ile birlikte gelen Orkun Kökçü, alanda duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı. Karşılamaya gelenler arasında bir G.Saray bir de F.Bahçe taraftarı vardı.

Huzurlarınızda Orkun Kökçü!! Taraftarın karşısında törenle imza atacak - 5. Resim

ADALI’YA BÜYÜK İLGİ
EN BÜYÜK BAŞKAN BİZİM BAŞKAN!

∂ Orkun Kökçü transferini tek başına bitiren başkan Serdal Adalı, en az Orkun Kökçü kadar ilgi gördü. Siyah beyazlı taraftarlar, Amsterdam’da uçağa binmeden önce ve İstanbul’a inişte tezahüratlarda bulunduğu Başkan Adalı ile fotoğraf çekilmek için büyük uğraş verdi. Bir Beşiktaş taraftarının, Serdal Adalı’nın ayağını öptüğü görüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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