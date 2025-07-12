Orkun Kökçü İstanbul'a ne zaman gelecek, uçak takip kodu ne? Tarih belli oldu

Beşiktaş, Benfica ile anlaşmaya vararak Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı kulüp yıldız oyuncu kiralık olarak kadrosuna kattı. Taraftar havalimanında karşılamak için Orkun Kökçü İstanbul'a ne zaman gelecek, uçak takip kodu ne araştırıyor.

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Beşiktaş, yaz transfer döneminde genç oyuncuları kadrosuna katarak ilerliyor. Son olarak Benfica ile anlaşarak Orkun Kökçü'nün transferini duyurdu. Orkun Kökçü İstanbul'a ne zaman gelecek, uçak takip kodu ne merak ediliyor.

ORKUN KÖKÇÜ İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Orkun Kökçü'nün 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü İstanbul'a geleceğini resmi olarak duyurdu. Yıldız futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması için İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Kökçü'nün siyah beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığı belirtiliyor.

ORKUN KÖKÇÜ UÇAK TAKİP KODU NE?

Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geleceği tarihin netleşmesiyle uçak takip kodu da araştırılıyor. Ancak henüz Orkun Kökçü'nün bineceği uçak ve uçak takip kodu duyurulmadı.

Uçak takip kodu belli olduğunda, Flight Radar24 gibi siteler aracılığıyla uçuşun canlı takibi mümkün olacak.

ORKUN KÖKÇÜ UÇAĞI SAAT KAÇTA?

24 yaşındaki milli futbolcunu 12 Temmuz Cumartesi yani bugün İstanbul'a geleceği belli oldu. Ancak uçak saati ve uçağın iniş saatine dair detaylar henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz sezon Benfica'da sergilediği 12 gol ve 11 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız orta saha oyuncusunun Beşiktaş'taki performansını izlemek için taraftar sabırsızlanıyor.

ORKUN KÖKÇÜ HANGİ HAVALİMANINA İNECEK?

Kökçü'nün ineceği havalimanı henüz netleşmedi ancak Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

TRANSFER DETAYLARI BELLİ OLDU

Orkun Kökçü'nün transferi için Beşiktaş'ın Benfica ile 5 milyon euro kiralama bedeli ve 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla toplam 30 euroluk bir anlaşmaya vardı.

Ödemeler, Finansal Fair Play kurallarına uygun olarak 2030'a kadar taksitlendirilecek. Kökçü ile 1+4 yıllık bir sözleşme üzerine anlaşıldığı öğreniliyor.