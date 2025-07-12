İşte gerçek aşk! Orkun’un Beşiktaş’ı seçmesi, son zamanlarda görülmeyen türden bir transfer

Futbolun tamamen endüstriyelleştiği dönemde İngiltere ve İtalya’dan teklifler aldı, Benfica astronomik rakamlara Arap kulüplerine satmaya çalıştı ama Orkun Kökçü sadece kalbinin sesini dinledi…

MURAD TAMER - Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Orkun Kökçü, sadece paranın konuştuğu futbol piyasasında büyük bir başkaldırış sergiledi.

HAYALİNİN PEŞİNDE

Yıldız oyuncunun Beşiktaş’a geliş hikâyesi, futbolun modern zamanlarında görmeye hiç alışık olmadığımız türden... Benfica gibi 1’e aldığını 10’a satmakla ünlenmiş bir kulüpten, aynı rakamla (30 milyon avro) ayrılmanın zorluğu bile başlı başına bir hikâye. Orkun Kökçü öncelikle bütün alacaklarını Benfica’da bıraktı, Beşiktaş’ta da kazandığının çok daha azına oynamayı kabul etti.

TEKLİFLERE HİÇ BAKMADI

Kendisi gibi fanatik Beşiktaşlı ailesini de seferber etti. Hepsi Benfica’ya “Orkun’u bırakın Beşiktaş’a gitsin” baskısı yaptı. Millî futbolcuya bu dönemde Liverpool, Tottenham ve İnter’den de teklifler geldi. Orkun’un hayali ise çocukluk aşkı Beşiktaş’ta oynamaktı ve tekliflere bakmadı bile. Benfica ise bir Arap kulübüyle anlaştı ve Orkun’un kazancı yıllık 20 milyon avro olacaktı. Beşiktaş formasından başka bir şeyi gözü görmeyen Orkun Kökçü, çok eski yıllarda kalan bir sözü günümüz futbolunda haykırarak söyledi: Paranın satın alamayacağı şeyler vardır...