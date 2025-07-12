Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İşte gerçek aşk! Orkun’un Beşiktaş’ı seçmesi, son zamanlarda görülmeyen türden bir transfer

İşte gerçek aşk! Orkun’un Beşiktaş’ı seçmesi, son zamanlarda görülmeyen türden bir transfer

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İşte gerçek aşk! Orkun’un Beşiktaş’ı seçmesi, son zamanlarda görülmeyen türden bir transfer
Futbol, Transfer, Orkun Kökçü, Beşiktaş, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolun tamamen endüstriyelleştiği dönemde İngiltere ve İtalya’dan teklifler aldı, Benfica astronomik rakamlara Arap kulüplerine satmaya çalıştı ama Orkun Kökçü sadece kalbinin sesini dinledi…

MURAD TAMER - Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Orkun Kökçü, sadece paranın konuştuğu futbol piyasasında büyük bir başkaldırış sergiledi.

HAYALİNİN PEŞİNDE

Yıldız oyuncunun Beşiktaş’a geliş hikâyesi, futbolun modern zamanlarında görmeye hiç alışık olmadığımız türden... Benfica gibi 1’e aldığını 10’a satmakla ünlenmiş bir kulüpten, aynı rakamla (30 milyon avro) ayrılmanın zorluğu bile başlı başına bir hikâye. Orkun Kökçü öncelikle bütün alacaklarını Benfica’da bıraktı, Beşiktaş’ta da kazandığının çok daha azına oynamayı kabul etti.

İşte gerçek aşk! Orkun’un Beşiktaş’ı seçmesi, son zamanlarda görülmeyen türden bir transfer - 1. Resim

TEKLİFLERE HİÇ BAKMADI

Kendisi gibi fanatik Beşiktaşlı ailesini de seferber etti. Hepsi Benfica’ya “Orkun’u bırakın Beşiktaş’a gitsin” baskısı yaptı. Millî futbolcuya bu dönemde Liverpool, Tottenham ve İnter’den de teklifler geldi. Orkun’un hayali ise çocukluk aşkı Beşiktaş’ta oynamaktı ve tekliflere bakmadı bile. Benfica ise bir Arap kulübüyle anlaştı ve Orkun’un kazancı yıllık 20 milyon avro olacaktı. Beşiktaş formasından başka bir şeyi gözü görmeyen Orkun Kökçü, çok eski yıllarda kalan bir sözü günümüz futbolunda haykırarak söyledi: Paranın satın alamayacağı şeyler vardır...

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk Telekom’dan KKTC’ye 100 milyon dolarlık yatırım! 150 bin hanede fiber çağı başlıyor15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz Salı İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücret durumu araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mourinho’nun sahadaki beyni! Asensio ısrarındaki gerçek - SporMourinho’nun sahadaki beyni!Süper Lig'e geri döndü! Macar yıldız Attila Szalai Paşa'da - SporSüper Lig'e geri döndü! Macar yıldız Attila Szalai Paşa'da'Doping' sözleri sonrası ilk paylaşım! Maximin'in kullandığı emojiler dikkat çekti - Spor'Doping' sözleri sonrası ilk paylaşım! Dikkat çeken detay...Fenerbahçe'nin yıldızından kötü haber! Maçı tekerlekli sandalyeden izledi - SporFenerbahçe'nin yıldızından kötü haber! Maçı tekerlekli sandalyeden izlediSüper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu! Açılışı Galatasaray yapacak - SporSüper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli olduFenerbahçe’de 2 dakika forma giydi, takım değiştirdi! İşte yeni adresi - Spor2 dakika forma giydi, takım değiştirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...