Orkun Kökçü, Beşiktaş'la anlaştı mı? Serdal Adalı bizzat açıkladı

Son günlerde adı sıkça Beşiktaş ile anılan Orkun Kökçü'nün transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, sürece dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Portekiz basını, siyah-beyazlıların Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştığını ve cuma günü İstanbul'a geleceğini yazmıştı. Bu iddialara dair konuşan Adalı, haberleri yalanladı.

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"SABRIN SONU SELAMET"

Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Adalı, "Henüz biten bir şey yok. Cuma günü gelip cumartesi imza töreni yapılacak diye bir karar da alınmadı" ifadelerini kullandı.

Camiaya mesajı sorulan Adalı, "Sabrın sonu selamettir. Cuma gününden önce netleşmez" şeklinde cevap verdi.