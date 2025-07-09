Beşiktaş'ta iç transfer hamlesi! 4 imza birden
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son finalisti Beşiktaş Gain'de 4 oyuncunun sözleşmesi yenilendi.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı; Yiğit Arslan, Jonah Mathews, Berk Uğurlu ve Conor Morgan'ın sözleşmelerinin yenilendiğini duyurdu.
"ÜSTÜN BAŞARILAR"
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş GAİN Takımımızın oyuncuları Yiğit Arslan, Jonah Mathews, Berk Uğurlu ve Conor Morgan'ın sözleşmeleri yenilendi. 2025-2026 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcularımıza üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş