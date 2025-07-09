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Beşiktaş'ta iç transfer hamlesi! 4 imza birden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beşiktaş&#039;ta iç transfer hamlesi! 4 imza birden
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son finalisti Beşiktaş Gain'de 4 oyuncunun sözleşmesi yenilendi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı; Yiğit Arslan, Jonah Mathews, Berk Uğurlu ve Conor Morgan'ın sözleşmelerinin yenilendiğini duyurdu.

"ÜSTÜN BAŞARILAR"

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş GAİN Takımımızın oyuncuları Yiğit Arslan, Jonah Mathews, Berk Uğurlu ve Conor Morgan'ın sözleşmeleri yenilendi. 2025-2026 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcularımıza üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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