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Fon soruşturmasında 1,8 milyar TL değerindeki jet ve yata el konuldu

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İstanbul’daki fon soruşturmasında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait 2 özel jet ile Pusula patronu Serdar Turhan’a ait 2026 model lüks yata el konuldu. El konulan araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 8 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11 ile TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi 2 özel jete ve Pusula patronu Serdar Turhan’a ait olduğu belirlenen “LORETA” isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yata el konuldu.

Fon soruşturmasında 1,8 milyar TL değerindeki jet ve yata el konuldu
Başlık ResmiFon soruşturmasında 1,8 milyar TL değerindeki jet ve yata el konuldu

El konulan 2 özel jet ile yatın toplam yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar 8 milyon TL tutarında olduğu değerlendiriliyor.

Fon soruşturmasında 1,8 milyar TL değerindeki jet ve yata el konuldu
Başlık ResmiFon soruşturmasında 1,8 milyar TL değerindeki jet ve yata el konuldu

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Fon soruşturmasında 1,8 milyar TL değerindeki jet ve yata el konuldu
Başlık ResmiFon soruşturmasında 1,8 milyar TL değerindeki jet ve yata el konuldu

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Fon soruşturmasında 1,8 milyar TL değerindeki jet ve yata el konuldu
Başlık ResmiFon soruşturmasında 1,8 milyar TL değerindeki jet ve yata el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

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Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da dün adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de tutuklanmasına karar verilmişti. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.

Böylece, soruşturmada tutuklananların sayısı 26'ya ulaşmıştı

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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