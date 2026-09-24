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Ekonomi

Ünlü havayolu CEO’su tarih verdi! Uçak biletlerine zam yolda

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Ünlü havayolu CEO’su tarih verdi! Uçak biletlerine zam yolda
Başlık ResmiÜnlü havayolu CEO’su tarih verdi! Uçak biletlerine zam yolda "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, Avrupa'da uçak bileti fiyatlarının gelecek yaz yüzde 10-20 artabileceğini belirtirken, yükselen yakıt maliyetlerinin hava yolu şirketleri üzerindeki baskıyı artıracağını söyledi.

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İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair CEO'su Michael O'Leary, uçak bileti fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hava yolu şirketlerinin ek ücret uygulayabileceğini öngören O’Leary, artan yakıt maliyetlerinin daha zayıf hava yolu şirketleri üzerindeki baskıyı artırmasıyla sektörde daha fazla birleşme ve satın alma yaşanacağını tahmin etti. Savaşın getirdiği yakıt arzı, küresel enerji piyasalarında fiyatların tırmanmasına yol açarken, artan maliyet baskıları ulaşım şirketlerinin bilet fiyatlarına yansıdığı aktarıldı.

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O'Leary'e göre önümüzdeki yaz sezonunda Avrupa genelinde uçak bileti fiyatlarının yüzde 10 ila 20 arasında zamlanabileceğini belirtti. CEO ayrıca, jet yakıtı fiyatlarının gelecek yıl daha da yükselmesini beklediğini aktardı. Bunun, Avrupa havacılık sektöründe zor durumda olan hava yolu şirketleri üzerindeki baskıyı artırarak sektörü zorlaştıracağını ifade etti. O'Leary, mevcut piyasa koşulları doğrultusunda tatil planı yapan tüketicilere biletlerini erken almaları yönünde tavsiyede bulundu.

Ünlü havayolu CEO’su tarih verdi! Uçak biletlerine zam yolda
Başlık ResmiÜnlü havayolu CEO’su tarih verdi! Uçak biletlerine zam yolda

O'Leary, artan maliyetlerde ham petrol fiyatlarının yanı sıra rafineri kapasitesindeki yetersizliklerin de etkili olduğunu belirtti. Jet yakıtı fiyatlarının ham petrolden yüzde 40 daha yüksek olduğunu ifade eden O'Leary, bunun havayollarının maliyetlerini artırdığını söyledi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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