Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Aşk ve Taht final mi yapıyor, neden? Final bölümü belli oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Aşk ve Taht final mi yapıyor, neden? Final bölümü belli oldu
Başlık ResmiAşk ve Taht final mi yapıyor, neden? Final bölümü belli oldu

Aşk ve Taht final kararı gündeme geldi. Akın Akınözü'nün Sultan Alaeddin Keykubat'ı canlandırdığı dizinin kaçıncı bölümde sona ereceği ve final yapma nedeni izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Kaydet
|

Aşk ve Taht, yeni sezonun iddialı dönem yapımlarından biri olarak 9 Eylül'de ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın hikayesinden hareket eden Bozdağ Film imzalı dizi, 23 Eylül'de üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Son bölümün ardından yapımın geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

AŞK VE TAHT FİNAL Mİ YAPIYOR?

Aşk ve Taht'ın 5. bölümle final yapmasına karar verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın 24 Eylül'de yayımladığı habere göre dizinin ilk beş bölümü daha önce çekilmişti ve yapım ekibine son reyting sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla üç günlük ara verilmişti. 23 Eylül'de yayınlanan üçüncü bölümün sonuçlarının ardından dizinin beşinci bölümde ekran macerasını tamamlaması yönünde karar alındı.

Aşk ve Taht final mi yapıyor, neden? Final bölümü belli oldu
Başlık ResmiAşk ve Taht final mi yapıyor, neden? Final bölümü belli oldu

AŞK VE TAHT NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Aşk ve Taht'ın final kararında reyting performansının etkili olduğu bildirildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilk beş bölümü çekilen dizinin devam edip etmeyeceği son bölümün reyting sonuçları doğrultusunda değerlendirildi. 23 Eylül'de ekrana gelen üçüncü bölümün sonuçlarının beklentiyi karşılamamasının ardından yapımın beşinci bölümle tamamlanmasına karar verildi.

Aşk ve Taht final mi yapıyor, neden? Final bölümü belli oldu
Başlık ResmiAşk ve Taht final mi yapıyor, neden? Final bölümü belli oldu

AŞK VE TAHT KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Aşk ve Taht'ın 5. bölümde final yapacağı bildirildi. Dizi 23 Eylül'de üçüncü bölümüyle ekrana geldiği için final öncesinde iki bölüm daha izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yayın düzeni çarşamba günleri devam ederse 4. bölümün 30 Eylül, 5. ve final bölümünün ise 7 Ekim 2026 Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER
Aşk ve Taht hangi dönemi anlatıyor, nerede çekiliyor?
HABERLER
Aşk ve Taht hangi dönemi anlatıyor, nerede çekiliyor?
Merjem Šiljak kimdir, aslen nereli? Aşk ve Taht
HABERLER
Merjem Šiljak kimdir, aslen nereli? Aşk ve Taht'ın Destina'sı
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"HEPSİ GERÇEK DIŞI"
Bakan Şimşek'le ilgili iddialara yalanlama
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
Yarız'ın 5 lüks aracına el konuldu
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
1 milyon TL'si olan ne yapmalı?
“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”
“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”
Şanlıurfa depremi sonrasında rahatlatan açıklama
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
HADSİZ BAKANA SERT TEPKİ
Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı
SİGARADA 2015 SINIRI
SİGARADA 2015 SINIRI
Yeni nesle ömür boyu yasaklanacak
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
"Şaşırdım, bunu beklemiyordum"
DÜNYANIN GÖZÜ BU GÖRÜŞMEDE
DÜNYANIN GÖZÜ BU GÖRÜŞMEDE
Trump ve Xi'den sürpriz karar!
İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!
İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!
Eski erkek arkadaşı 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
Galatasaray, Singo'nun sakatlığını açıkladı
BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ!
BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ!
Doğuma 2 hafta kalmıştı: Anne, kızı ve bebeği can verdi
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
750 milyon liralık varlığa el konuldu
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
Büyüklüğü belli oldu... Çok sayıda kentte hissedildi
F-35'DE KORKULAN OLDU!
F-35'DE KORKULAN OLDU!
Kayıp parçaların kimin elinde olduğu ortaya çıktı
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
FRANSA VE ZIDANE İTİRAFI
"Onlarla sadece 2 takım rekabet edebilir"
BENZİN FİYATI FIRLAYABİLİR!
BENZİN FİYATI FIRLAYABİLİR!
ABD akaryakıt piyasasını karıştıracak hamleye hazırlanıyor!
ADLİYELERDE YENİ DÖNEM
ADLİYELERDE YENİ DÖNEM
Bakan Gürlek duyurdu: Bürolar kurulacak
KAN ÖRNEĞİ DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?
KAN ÖRNEĞİ DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?
Kozinoğlu dosyasında dikkat çeken hırsızlık şüphesi
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
Nübel’in eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gülhan Taş cinayetinde mütalaa açıklandı! Eski erkek arkadaşı 21 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet talebi
Gülhan Taş cinayetinde mütalaa açıklandı
Kaydet
Halef bu akşam var mı, yok mu? 24 Eylül TV yayın akışı
Halef bu akşam var mı, yok mu?
Kaydet
Gizem Özer'den bronz madalya: Hakemleri de yenmem lazım
Özer'den bronz madalya: Hakemleri de yenmem lazım
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.