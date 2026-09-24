Aşk ve Taht final kararı gündeme geldi. Akın Akınözü'nün Sultan Alaeddin Keykubat'ı canlandırdığı dizinin kaçıncı bölümde sona ereceği ve final yapma nedeni izleyiciler tarafından araştırılıyor.

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Aşk ve Taht, yeni sezonun iddialı dönem yapımlarından biri olarak 9 Eylül'de ATV ekranlarında yayın hayatına başladı. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın hikayesinden hareket eden Bozdağ Film imzalı dizi, 23 Eylül'de üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Son bölümün ardından yapımın geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

AŞK VE TAHT FİNAL Mİ YAPIYOR?

Aşk ve Taht'ın 5. bölümle final yapmasına karar verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın 24 Eylül'de yayımladığı habere göre dizinin ilk beş bölümü daha önce çekilmişti ve yapım ekibine son reyting sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla üç günlük ara verilmişti. 23 Eylül'de yayınlanan üçüncü bölümün sonuçlarının ardından dizinin beşinci bölümde ekran macerasını tamamlaması yönünde karar alındı.

Aşk ve Taht final mi yapıyor, neden? Final bölümü belli oldu

AŞK VE TAHT NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Aşk ve Taht'ın final kararında reyting performansının etkili olduğu bildirildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ilk beş bölümü çekilen dizinin devam edip etmeyeceği son bölümün reyting sonuçları doğrultusunda değerlendirildi. 23 Eylül'de ekrana gelen üçüncü bölümün sonuçlarının beklentiyi karşılamamasının ardından yapımın beşinci bölümle tamamlanmasına karar verildi.

Aşk ve Taht final mi yapıyor, neden? Final bölümü belli oldu

AŞK VE TAHT KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Aşk ve Taht'ın 5. bölümde final yapacağı bildirildi. Dizi 23 Eylül'de üçüncü bölümüyle ekrana geldiği için final öncesinde iki bölüm daha izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yayın düzeni çarşamba günleri devam ederse 4. bölümün 30 Eylül, 5. ve final bölümünün ise 7 Ekim 2026 Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor.

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