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Merjem Šiljak kimdir, aslen nereli? Aşk ve Taht'ın Destina'sı

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Merjem Šiljak kimdir, aslen nereli? Aşk ve Taht'ın Destina'sı
Başlık ResmiMerjem Šiljak kimdir, aslen nereli? Aşk ve Tahtın Destinası

Merjem Šiljak, Aşk ve Taht dizisinde canlandırdığı Destina karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekti. Bosna Hersekli oyuncunun yaşı, doğum yeri, kariyeri ve daha önce rol aldığı diziler merak ediliyor.

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Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Šiljak, Türkiye'deki ilk büyük başrol deneyimiyle ekranlarda yer alıyor. Bosna Hersek'te dünyaya gelen genç oyuncu, uluslararası seçmelerin ardından kadroya dahil olurken rolü için Türkçe, diksiyon, binicilik ve okçuluk eğitimleri aldı.

MERJEM ŠILJAK KİMDİR?

Merjem Šiljak, 9 Mart 2000'de Travnik'te dünyaya gelen Bosna Hersekli oyuncudur. Oyunculuk eğitimini Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde tamamladı. Kariyerinin ilk yıllarında Balkan yapımlarında rol alan Šiljak, 2026 yılında Aşk ve Taht dizisinin başrol oyuncularından biri olarak Türkiye'deki televizyon izleyicisinin karşısına çıktı.

Aşk ve Taht için yapılan geniş kapsamlı seçmelerde yüzlerce aday arasından Destina rolüne seçilen Šiljak, dönem dizisinin gerektirdiği fiziksel ve oyunculuk hazırlıklarından da geçti. Oyuncu Türkçe ve diksiyon çalışmalarının yanı sıra binicilik ve okçuluk eğitimi aldı.

Merjem Šiljak kimdir, aslen nereli? Aşk ve Tahtın Destinası
Başlık ResmiMerjem Šiljak kimdir, aslen nereli? Aşk ve Tahtın Destinası

MERJEM ŠILJAK ASLEN NERELİ?

Merjem Šiljak Bosna Herseklidir. Oyuncu, Bosna Hersek'in Travnik kentinde doğdu ve oyunculuk eğitimini de ülkesinde aldı.

MERJEM ŠILJAK OYNADIĞI DİZİLER

Aşk ve Taht 2026

A Life's Worth 2025

Tender 2025

Na rubu pameti 2024

Koyu Beyaz 2023

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Editör : İREM ÖZCAN
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