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88 kilometrelik yol 1 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Siirt-Pervani Yolu'nda çalışmalar sürüyor

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88 kilometrelik yol 1 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Siirt-Pervani Yolu'nda çalışmalar sürüyor
Başlık Resmi88 kilometrelik yol 1 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Siirt-Pervani Yolunda çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Pervari Yolu’nda devam eden çalışmaları inceledi. Bakan Uraloğlu, “Burada aşağı yukarı iki saat süren seyahat süresi yaklaşık bir saate inmiş olacak. Yine mevcut yol da yaklaşık 7-8 kilometre kısalmış olacak. Bu yolumuzun kısalmasıyla, standartının yükselmesiyle beraber zamandan ve akaryakıttan yılda 500 ila 600 milyon civarında da bir tasarruf sağlayacağız” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Pervari Yolu’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Arkadaşlarımızla sahadaki uzun çalışmalar, etütler sonucunda en doğru güzergahı tespit ederek çalışmalara başladık. Toplam 81 kilometrelik bir yol. Bunun yaklaşık 17 kilometresi Alkumru Barajı dolayısıyla yapılmıştı. Alkumru Barajı’nın Siirt tarafında yaklaşık 32 kilometre, yine Pervari tarafında da 32 kilometrelik kesim halen yapım çalışmalarımızın devam ettiği kesimdir.” dedi.

88 kilometrelik yol 1 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Siirt-Pervani Yolunda çalışmalar sürüyor
Başlık Resmi88 kilometrelik yol 1 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Siirt-Pervani Yolunda çalışmalar sürüyor
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Bakan Uraloğlu, “Öncelikle Siirt’in Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlantısını sağlayan bir tanesi 275 metre bir tanesi de 400 metre uzunluğunda 2 viyadüğü bitirme aşamasına geldik. Hedefimiz sene sonuna kadar Şirvan ayrımını da geçerek Alkumru Barajı’nda yapılmış olan yola bağlantıyı, 32 kilometreyi yapıp hizmete açmak.

88 kilometrelik yol 1 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Siirt-Pervani Yolunda çalışmalar sürüyor
Başlık Resmi88 kilometrelik yol 1 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Siirt-Pervani Yolunda çalışmalar sürüyor

İnşallah önümüzdeki sene de kalan, Pervari’ye kadar olan yine yaklaşık 32 kilometre uzunluğundaki yolu bitirmek. Yani önümüzdeki sene sonuna doğru Siirt Pervari Yolu’nu tam anlamıyla bitireceğiz.” açıklamasında bulundu.

88 kilometrelik yol 1 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Siirt-Pervani Yolunda çalışmalar sürüyor
Başlık Resmi88 kilometrelik yol 1 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Siirt-Pervani Yolunda çalışmalar sürüyor
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Söz konusu yolun yüksek standartlı ve bitümlü sıcak karışım kaplamalı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, “Burada aşağı yukarı iki saat süren seyahat süresi yaklaşık bir saate inmiş olacak. Yine mevcut yol da yaklaşık 7-8 kilometre kısalmış olacak. Bu yolumuzun kısalmasıyla, standartının yükselmesiyle beraber zamandan ve akaryakıttan yılda 500 ila 600 milyon civarında da bir tasarruf sağlayacağız.” diye konuştu.

88 kilometrelik yol 1 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Siirt-Pervani Yolunda çalışmalar sürüyor
Başlık Resmi88 kilometrelik yol 1 saate düşecek! Bakan Uraloğlu açıkladı: Siirt-Pervani Yolunda çalışmalar sürüyor

Mevcutta 88 kilometrelik yoldaki çalışmaların tamamlanması ve yolun kısalmasıyla 1 saat 47 dakikalık seyahat süresi 1 saate düşecek.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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