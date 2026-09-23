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Politika

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası sonrasında Yeni Parti'den ilk açıklama

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Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası sonrasında Yeni Parti'den ilk açıklama
Başlık ResmiMansur Yavaşın CHPden istifası sonrasında Yeni Partiden ilk açıklama "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa ederek siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini açıklamasının ardından Yeni Parti’den peş peşe değerlendirmeler geldi. Genel Başkan Özgür Özel, Yavaş’ı telefonla aradığını belirterek “Alacağı her tür karara saygılıyız” derken, Grup Başkanvekili Murat Emir ise “Kendi takdirleridir, ayrıca bir açıklama yapma ihtiyacı duyarsa kendisi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP üyeliğinden ayrılmasının ardından gözler siyasi geleceğine çevrildi. Yavaş, istifa açıklamasında herhangi bir partiye katılacağını duyurmazken siyasi yoluna bağımsız devam edeceğini ve ABB Başkanlığı görevini sürdüreceğini bildirdi. Yavaş’ın kararı sonrası Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası sonrasında Yeni Parti'den ilk açıklama
Başlık ResmiMansur Yavaş'ın CHP'den istifası sonrasında Yeni Parti'den ilk açıklama

ÖZEL: KARARINA SAYGI DUYDUĞUMUZU SÖYLEDİM

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş’ın kararını açıklamasının hemen ardından kendisini telefonla aradığını söyledi.

Özel, görüşmede Yavaş’ın kararına duydukları saygıyı ilettiğini belirterek, kararın hem kendisi hem de Türkiye açısından hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

Özel, “Bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş’ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her tür karara saygılıyız” dedi.

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası sonrasında Yeni Parti'den ilk açıklama
Başlık ResmiMansur Yavaş'ın CHP'den istifası sonrasında Yeni Parti'den ilk açıklama

“BELEDİYE BAŞKANLARININ DURUMU ÖZEL”

Yeni Parti’nin kuruluş sürecindeki yaklaşımını hatırlatan Özel, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin siyasi konumlarının özel olduğunu söyledi.

Belediye meclislerindeki dengelere işaret eden Özel, yerel yöneticilerin öncelikli sorumluluklarının kendilerini seçen vatandaşlara hizmet etmek olduğunu belirterek, herhangi bir belediye başkanını siyasi tercih konusunda zorlamadıklarını ifade etti.

Özel, Yeni Parti’nin kuruluş sürecinden bu yana bu yaklaşımını koruduğunu söyledi. Yeni Parti, 24 Temmuz’da Özgür Özel ve 91 milletvekilinin CHP’den ayrılmasıyla kuruluş sürecini başlatmıştı.

ÖZEL’DEN CHP YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Özel, CHP yönetiminin Yavaş’ın kararına ilişkin yaklaşımını da eleştirdi.

Yavaş’ın başka bir siyasi partinin genel başkanını bilgilendirmesi üzerinden hedef alınmasını doğru bulmadığını söyleyen Özel, “Yok efendim ‘Ya benimsin ya kara toprağın.’ Öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Özel, hiçbir siyasi değerin bu anlayışla değerlendirilmemesi gerektiğini savunarak Yavaş’ın son dönemde yaptığı açıklamalarda seçilmişlik vurgusu yaptığını ve siyasetin mahkeme kararları üzerinden şekillendirilmesine itiraz ettiğini söyledi.

Özel, Yavaş’ın daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeden de önceden haberdar olduğunu açıklamış ve görüşmeyi Ankara’nın yatırımları ile projeleri açısından sorun olarak görmediğini belirtmişti.

“BİRİNCİ SORUMLULUĞU ANKARA’YA KARŞI”

Mansur Yavaş’ın bundan sonraki siyasi yoluna ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, ABB Başkanlığı görevine dikkat çekti.

Özel, “Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara’ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası sonrasında Yeni Parti'den ilk açıklama
Başlık ResmiMansur Yavaş'ın CHP'den istifası sonrasında Yeni Parti'den ilk açıklama

MURAT EMİR: KENDİ TAKDİRLERİDİR

Yavaş’ın istifasına Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de TBMM’de düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin soruları üzerine cevap verdi.

Emir, Yavaş hakkında, “Sayın Mansur Yavaş sadece bizim değil, bence 86 milyonun onur duyduğu, hizmetleriyle, dürüstlüğüyle, halkçı belediyeciliğiyle ön plana çıkan belediye başkanımızdır” dedi.

Yavaş’ın bundan sonraki siyasi tercihinin kendisine ait olduğunu vurgulayan Emir, “Kendi takdirleridir, ayrıca bir açıklama yapma ihtiyacı duyarsa da kendisi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Mansur Yavaş, 23 Eylül’de yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Kararında son dönemde yaşanan siyasi ve hukuki tartışmalara işaret eden Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

BAKMADAN GEÇME
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP
GÜNDEM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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