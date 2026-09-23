Bolu’da yaşayan Mustafa Bingöl kendisine gelen maille hayrete düştü. Bingöl’ün Ankara’daki oğlunun kullandığı araca Mardin’de 40 bin TL ceza kesildi. Bingöl “Cezayı görünce şaşırdım. Mardin nere, Bolu nere? Ben bir kere Mardin'e gittim, o da otobüsle tur gezisine gittim. Ceza çocuğun tam derste olduğu saatte kesilmiş. Ben buna daha da şaşırdım” dedi.

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Bolu'da yaşayan 52 yaşındaki Mustafa Bingöl (52) aracına kesilen cezayı öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Bingöl’e ait otomobile, yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Mardin'in Arkutlu ilçesinde "ehliyetsiz araç kullanmak" gerekçesiyle 21 Eylül tarihinde 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

“GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM”

Aracın söz konusu tarihte Ankara'da üniversite eğitimi gören oğlunda olduğunu belirten Bingöl, Mardin sınırlarına hiç girmediğini ifade ederek tepki gösterdi. Bingöl, "Cezayı görünce şaşırdım tabii. Mardin nere, Bolu nere? Ben bir kere Mardin'e gittim, o da otobüsle tur gezisine gittim" dedi.

Gelen maille hayatını şokunu yaşadı! Ankara’daki araca Mardin’de ceza kesildi, 40 bin TL ödeyecek

CİMER’E DE ŞİKAYET ETTİ

Bolu Adliyesi'ne giderek cezaya itiraz eden Bingöl, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de şikayette bulundu. Bingöl cezanın kesildiği güzergahtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarının incelenmesini talep etti. Cezanın uygulandığı bölgedeki kamera ve plaka tanıma sistemi kayıtları incelemeye alınacak.

Gelen maille hayatını şokunu yaşadı! Ankara’daki araca Mardin’de ceza kesildi, 40 bin TL ödeyecek

“40 BİN LİRA CEZA KESİLDİĞİ YAZIYORDU”

Bingöl, şöyle konuştu:

Bana bir mail geldi. Mailde, adıma kayıtlı ve şu anda Ankara'da bulunan araca Mardin'de 40 bin lira ceza kesildiği yazıyordu. Ceza maddesine baktığımda ise ehliyetsiz bir kişiye araç kullandırmak olduğunu gördüm. Mardin Emniyetine ulaşamadım. Daha sonra adliye aracılığıyla dilekçe verdim. Cezayı görünce şaşırdım tabii. Mardin nere, Bolu nere? Ben bir kere Mardin'e gittim, o da otobüsle tur gezisine gittim.

“DERSTE OLDUĞU SAATTE KESİLMİŞ”

Aracım oğlumda, o da Ankara'da üniversite okuyor. Bir de ceza, üniversitenin ilk günü, çocuğun tam derste olduğu saatte kesilmiş. Ben buna daha da şaşırdım. Hatta oğlumu aradım, ‘Oğlum, arabayı birine mi emanet verdin' dedim. ‘Hayır baba' dedi. Zaten vermeyeceğini biliyorum ama yine de emin olmak için ona sordum.

Gelen maille hayatını şokunu yaşadı! Ankara’daki araca Mardin’de ceza kesildi, 40 bin TL ödeyecek

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bolu Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBolu

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