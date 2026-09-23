Premier Lig devinden eski başkana dev ödeme: Tazminat değil, gerçek ortaya çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Eylül 2025'te başkanlık görevinden alınan Daniel Levy'e 31,5 milyon euro ödeme yaptı. Söz konusu rakamın bir ayrılık tazminatı olmadığı; İngiliz iş adamının maaşı, yıllık bonusu ve kulübün uzun vadeli teşvik planındaki hakları dikkate alınarak hesaplandığı belirtildi. Levy, görevde olmamasına karşın kulüpte önemli bir ekonomik paya sahip olmaya devam ediyor.

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Premier Lig'de mücadele eden Tottenham'da geçtiğimiz yıl sona eren Daniel Levy'nin başkanlık dönemiyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 24 yıl boyunca kulüp yönetimindeki en güçlü isim olan Levy'nin, görevden alınması sonrası yaklaşık 31,5 milyon euro ödeme aldığı ortaya çıktı.

SEBEBİ TAZMİNAT DEĞİL

HT Spor'un aktardığı habere göre; ayrılık tazminatı olmayan söz konusu ödeme; Levy'nin maaşı, yıllık bonusu ve kulübün uzun vadeli teşvik planındaki hakları dikkate alınarak hesaplandı. Bu tutarın, sözleşmesinin feshedilmesi halinde devreye giren maddelerin uygulanmasıyla oluştuğu ve taraflar arasında ayrıca yeni bir uzlaşma paketinin bulunmadığı kaydedildi. Yapılan ödeme, futbol dünyasında bir yöneticiye yapılan en yüksek ayrılık ödemelerinden biri oldu.

Tottenham, yönetim değişikliğinin ardından oynadığı 37 lig maçında yalnızca 8 galibiyet alabildi.

LEVY'NİN YERİNE CHARRINGTON

Daniel Levy'nin kulüpten ayrılmasının ardından Tottenham'da yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Peter Charrington geçti. Charrington, Mart 2025'te Lewis Ailesi'ni temsilen Tottenham yönetimine katıldı.

Geçtiğimiz sezonun sonunda taraftarlara mektup yazan Charrington, kulübün yeniden yapılanma kararına dikkat çekerek, "Geçen eylül ayında Tottenham'da köklü bir şeylerin değişmesi gerektiğini kabul ettik. Lewis Ailesi devreye girdi ve tam kapsamlı bir yeniden yapılanmaya onay verdi. Bu karar kolay alınmadı ve belki de daha önce alınmalıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Roberto De Zerbi

LEVY'NİN ORTAKLIĞI SÜRÜYOR

Yönetimdeki görevine son verilen Levy'nin kulüpteki ortaklığı devam ediyor. Tottenham'ım internet sitesindeki bilgilere göre; Levy Ailesi, ENIC'in yüzde 27,38'lik hissesini kontrol eden aile fonlarının potansiyel yararlanıcıları arasında. ENIC'in de Tottenham Hotspur Limited'in yüzde 88,30'una sahip olması nedeniyle Levy'nin dolaylı olarak kulübün yaklaşık yüzde 24'lük bölümünde ekonomik hak sahibi olduğu hesaplanıyor. Bu oran daha önce yaklaşık yüzde 26 seviyesindeydi ancak yaz aylarındaki sermaye artışıyla payı bir miktar azaldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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