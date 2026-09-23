Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Premier Lig devinden eski başkana dev ödeme: Tazminat değil, gerçek ortaya çıktı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Premier Lig devinden eski başkana dev ödeme: Tazminat değil, gerçek ortaya çıktı
Başlık ResmiPremier Lig devinden eski başkana dev ödeme: Tazminat değil, gerçek ortaya çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Eylül 2025'te başkanlık görevinden alınan Daniel Levy'e 31,5 milyon euro ödeme yaptı. Söz konusu rakamın bir ayrılık tazminatı olmadığı; İngiliz iş adamının maaşı, yıllık bonusu ve kulübün uzun vadeli teşvik planındaki hakları dikkate alınarak hesaplandığı belirtildi. Levy, görevde olmamasına karşın kulüpte önemli bir ekonomik paya sahip olmaya devam ediyor.

Kaydet
|

Premier Lig'de mücadele eden Tottenham'da geçtiğimiz yıl sona eren Daniel Levy'nin başkanlık dönemiyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 24 yıl boyunca kulüp yönetimindeki en güçlü isim olan Levy'nin, görevden alınması sonrası yaklaşık 31,5 milyon euro ödeme aldığı ortaya çıktı.

SEBEBİ TAZMİNAT DEĞİL

HT Spor'un aktardığı habere göre; ayrılık tazminatı olmayan söz konusu ödeme; Levy'nin maaşı, yıllık bonusu ve kulübün uzun vadeli teşvik planındaki hakları dikkate alınarak hesaplandı. Bu tutarın, sözleşmesinin feshedilmesi halinde devreye giren maddelerin uygulanmasıyla oluştuğu ve taraflar arasında ayrıca yeni bir uzlaşma paketinin bulunmadığı kaydedildi. Yapılan ödeme, futbol dünyasında bir yöneticiye yapılan en yüksek ayrılık ödemelerinden biri oldu.

Tottenham, yönetim değişikliğinin ardından oynadığı 37 lig maçında yalnızca 8 galibiyet alabildi.
Başlık ResmiTottenham, yönetim değişikliğinin ardından oynadığı 37 lig maçında yalnızca 8 galibiyet alabildi.

LEVY'NİN YERİNE CHARRINGTON

Daniel Levy'nin kulüpten ayrılmasının ardından Tottenham'da yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna Peter Charrington geçti. Charrington, Mart 2025'te Lewis Ailesi'ni temsilen Tottenham yönetimine katıldı.

Geçtiğimiz sezonun sonunda taraftarlara mektup yazan Charrington, kulübün yeniden yapılanma kararına dikkat çekerek, "Geçen eylül ayında Tottenham'da köklü bir şeylerin değişmesi gerektiğini kabul ettik. Lewis Ailesi devreye girdi ve tam kapsamlı bir yeniden yapılanmaya onay verdi. Bu karar kolay alınmadı ve belki de daha önce alınmalıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Roberto De Zerbi
Başlık ResmiTottenham'ın İtalyan teknik direktörü Roberto De Zerbi

LEVY'NİN ORTAKLIĞI SÜRÜYOR

Yönetimdeki görevine son verilen Levy'nin kulüpteki ortaklığı devam ediyor. Tottenham'ım internet sitesindeki bilgilere göre; Levy Ailesi, ENIC'in yüzde 27,38'lik hissesini kontrol eden aile fonlarının potansiyel yararlanıcıları arasında. ENIC'in de Tottenham Hotspur Limited'in yüzde 88,30'una sahip olması nedeniyle Levy'nin dolaylı olarak kulübün yaklaşık yüzde 24'lük bölümünde ekonomik hak sahibi olduğu hesaplanıyor. Bu oran daha önce yaklaşık yüzde 26 seviyesindeydi ancak yaz aylarındaki sermaye artışıyla payı bir miktar azaldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Erling Haaland
SPOR

Erling Haaland'ın dinlediği Türkçe şarkı: O anları paylaştı, beğeni yağdı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gerekçelerini tek tek sıraladı
“AÇIKLAMA YAPACAKSA KENDİSİ YAPAR”
“AÇIKLAMA YAPACAKSA KENDİSİ YAPAR”
Yavaş'ın istifası sonrası Yeni Parti'den ilk açıklama
'PARALAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI'
'PARALAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI'
Fon soruşturmasıyla ilgili çarpıcı sözler
'NEW JERSEY'İ İSRAİL'E VER'
'NEW JERSEY'İ İSRAİL'E VER'
Şara'dan Trump'a imalı şaka!
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
İngiliz devinden eski başkana dev ödeme
"NEDEN ŞİMDİ ÇÖZÜLÜYOR?"
Faili meçhullerle ilgili en merak edilen soruyu cevapladı
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
19 MİLYAR EURO SERVETLE BOŞTA
Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı
ŞUBAT 2027'YE KADAR...
ŞUBAT 2027'YE KADAR...
Dünyayı kasıp kavuracak! Korkutan süper El Nino uyarısı
GELEN MAİLİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI!
GELEN MAİLİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI!
Ankara’daki araca Mardin’de ceza kesildi
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
EMNİYET'E 30 GÜN TALİMATI!
"Tehlike kapıya gelmeden tedbir alacağız"
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
BES FONLARINDA RİSK VAR MI?
Sektörün duayen ismi tek tek anlattı
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
ADALAR AK PARTİ'YE GEÇTİ!
Olaylı seçimde sonuç belli oldu
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
YENİ DETAYLAR KAN DONDURDU
O saldırıları örnek almış, her şeyi kuzenine anlatmış
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
MEMUR VE EMEKLİDE YENİ HESAP!
Bu kez zam tahmini dünyaca ünlü bankadan
NE TARHANA NE MERCİMEK
NE TARHANA NE MERCİMEK
Dünya listesinde Türkiye’nin lezzeti ikinci sırada
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
'AVRUPA ONSUZ GÜVENLİ DEĞİL'
Dünya basını Erdoğan'ın BM mesajlarını böyle gördü!
BURUK
BURUK "DİNGİL" DEMİŞTİ
Olay hakemi Türkiye maçına atadılar
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
DEV BANKANIN İFLASI İSTENECEK!
Türkiye'de faaliyet izni kaldırılmıştı
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
DİZEL FİYATLARINDA REKOR!
AB'de günlük fatura 270 milyon euroya ulaştı
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
ABD BASINI DEŞİFRE ETTİ
BM’deki iddiaları merceğe alındı, gerçek farklı çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Artvin'de yürekleri ağza getiren olay! Çocuğu ölümden kurtardı, o anlar kamerada
Yürekleri ağza getiren olay! Çocuğu ölümden kurtardı
Kaydet
Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası sonrasında Yeni Parti'den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın CHP'den istifası sonrasında Yeni Parti'den ilk açıklama
Kaydet
23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Günün puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin
23 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.