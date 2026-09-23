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23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Günün puan durumu belli oldu

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23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Günün puan durumu belli oldu
Başlık Resmi23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Günün puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin

23 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu, haftanın üçüncü gününde çeyrek altın mücadelesini takip eden izleyicilerin gündemindeydi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca'nın yarıştığı bölümde günün birincisi, alınan puanlar ve çeyrek altının sahibi belli oldu.

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Gelinim Mutfakta'nın 23 Eylül Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde yarışmacılar Pastırmalı Krep Börek hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almaya çalıştı. Haftanın ilk gününde Cemile, ikinci gününde ise Yeşim çeyrek altını kazanırken üçüncü günün çeyrek altınının sahibi belli oldu.

23 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

23 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu. Haftanın üçüncü gününde rakiplerini geride bırakan Tuğba, günün en yüksek puanına ulaşarak çeyrek altının sahibi oldu.

Haftanın ilk iki gününde ise iki farklı isim birincilik elde etmişti. 21 Eylül'de Cemile 22 puanla günün birincisi olurken 22 Eylül'de Yeşim 17 puanla çeyrek altını kazanmıştı. Böylece haftanın ilk üç gününde Cemile, Yeşim ve Tuğba birer çeyrek altın elde etmiş oldu.

23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Günün puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin
Başlık Resmi23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Günün puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin

23 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

23 Eylül Gelinim Mutfakta puanlamasının tamamlanmasının ardından günün kazananı Tuğba olarak açıklandı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca'nın hazırladığı Pastırmalı Krep Börek tabaklarının değerlendirilmesi sonucunda en yüksek puanı alan Tuğba, haftanın üçüncü çeyrek altınını kazandı.

23 Eylül puan durumu:

Tuğba: 23

Gonca: 15

Cemile: 11

Yeşim: 11

Önceki günlerin puan durumu

22 Eylül puan durumu:

Yeşim: 17

Tuğba: 12

Cemile: 12

Gonca: 6

21 Eylül puan durumu

Cemile: 22

Tuğba: 15

Yeşim: 14

Gonca: 8

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Editör : İREM ÖZCAN
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