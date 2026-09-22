Açıklandı! 22 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı, puan durumu nasıl?
22 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu, haftanın ikinci gününde yapılan değerlendirmenin ardından belli oldu. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca’nın yarıştığı bölümde en yüksek puanı alan isim çeyrek altının sahibi olurken günün sıralaması da netleşti.
Gelinim Mutfakta’nın 22 Eylül Salı günü ekrana gelen bölümünde haftanın ikinci puanlaması tamamlandı. Aslı Hünel’in sunumuyla yayınlanan yarışmada gelinler Erzurum Usulü Tavuk Siron hazırlarken kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda günün birincisi belli oldu. Bir önceki gün Cemile 22 puanla haftanın ilk çeyrek altınını kazanmıştı.
22 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
22 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta gün birincisi Yeşim oldu. Günün yemeği Erzurum Usulü Tavuk Siron için yapılan değerlendirmelerin ardından en yüksek toplam puana ulaşan Yeşim, haftanın ikinci çeyrek altınının da sahibi oldu.
Haftanın ilk gününde Cemile 22 puanla birinci olmuştu. 22 Eylül sonuçlarının da eklenmesiyle Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca’nın haftalık toplam puanları cuma günkü final öncesinde yeniden şekillendi.
22 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
22 Eylül Gelinim Mutfakta puanlamasında [KAZANAN İSİM] günün en yüksek puanını alarak birinci sıraya yerleşti. Yarışmacıların aldığı puanlar şöyle:
Yeşim: 17
Tuğba: 12
Cemile: 12
Gonca: 6
Günün sonuçlarıyla birlikte haftalık toplam puan mücadelesi de devam ediyor. Cuma günü yapılacak finalde hafta boyunca toplanan puanlar 10 altın bilezik yarışında ve eleme sürecinde belirleyici olacak.
ERZURUM USULÜ TAVUK SİRON NASIL YAPILIR?
Erzurum Usulü Tavuk Siron, ince açılan yufkaların rulo yapılıp dilimlenmesi, ardından tavuk eti, salçalı sos ve sarımsaklı yoğurtla bir araya getirilmesiyle hazırlanır.
Malzemeleri:
Tavuk göğsü
Tavuk but
Yufkası için
Un
Su
Tuz
Sosu için
Domates salçası
Biber salçası
Sıvı yağ
Tuz
Şeker
Karabiber
Üzeri için
Yoğurt
Sarımsak
Tereyağı
Tuz