Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın duruşması 24 Aralık'a erteledi. Ölen işçi Ziya Kiret'in eşi Şafak Kiret, “Ocağın şefliğini yapıyor, hızarcılığı yapıyor, mühendisin görevini yapıyor, çalışanlarına yardım ediyor, sırası geliyor patronun görevini yapıyor. Bu adamın 5 tane canı mı vardı? Siz onun bana emanetisiniz' dendi sonra ‘Girmeseydi' dendi. ” diyerek eşinin 5 kişinin yapacağı işi yaptığını iddia etti.

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Şubat ayında Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde yer alan özel bir madende meydana gelen göçükte, işçiler Veysel Oruçoğlu (46) ile Ziya Kiret'in (60) hayatını kaybetmişti. 2 madencinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davanın duruşması Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar Tevfik A., Halil D. ve Ersin S. hakim karşısına çıktı.

Göçükte ölen madencinin eşinden 5 kişinin yapacağı işi yapıyordu iddiası

“PSİKOLOJİM BOZULMUŞTU”

Tutuksuz sanık Halil D. savunmasında, söz konusu iş yerinin kendisine ait olduğunu belirterek "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben kimse tarafından tehdit görmüyorum. Geçen celse avukatım duruşma salonunu terk edince psikolojim bozulmuştu. Bu iş yeri benimdir" dedi.

Göçükte ölen madencinin eşinden 5 kişinin yapacağı işi yapıyordu iddiası

YENİDEN RAPOR ALINSIN TALEBİ

Sanık daimi nezaretçi ve İSG uzmanı Ersin S. ise "Yeniden bilirkişi raporu alınmasını istiyorum. 13 Şubat tarihinde sözleşme güncellemek isterken yanlışlıkla sonlandırmaya basmışım. Yanlışlık olmuş, burada art niyet olmadığını söylemek istiyorum" diye konuştu.

Kazadan 15 gün önce işten ayrıldığını hatırlatan sanık Tevfik A. da "Bilirkişi raporuna itiraz ediyorum. Kabul etmiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.

Göçükte ölen madencinin eşinden 5 kişinin yapacağı işi yapıyordu iddiası

DURUŞMA 24 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Ersin S. hakkındaki adli kontrol yükümlülüklerinin devamına karar verdi. Kazayla ilgili ikinci kez bilirkişi raporu alınıp alınmayacağına ilişkin değerlendirmeler ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

Göçükte ölen madencinin eşinden 5 kişinin yapacağı işi yapıyordu iddiası

“BU ADAMIN 5 TANE CANI MI VARDI?”

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan göçükte ölen işçi Ziya Kiret'in eşi Şafak Kiret, eşinin 5 kişinin yapacağı işi yaptığını iddia ederek tepki gösterdi:

Ocağın şefliğini yapıyor, hızarcılığı yapıyor, mühendisin görevini yapıyor, çalışanlarına yardım ediyor, sırası geliyor patronun görevini yapıyor. Bu adamın 5 tane canı mı vardı? Sonunda canını aldılar, bunu söyleyince bana ‘Girmeseydi dediler.' Önce bize ‘Siz onun bana emanetisiniz' dendi sonra ‘Girmeseydi' dendi. Hafta sonu tatil gününde çalıştırdılar. Benim oğlum göçüğün olduğu gün gitmeseydi üçüncü çocuk da ölü çıkacaktı.

“OĞLUM ÖLDÜ, OCAKTA BİR GÜN STOP ETMEDİ”

Göçükte ölen diğer işçi Veysel Oruçoğlu'nun babası Fahri Oruçoğlu ise “Benim oğlum öleli 7 ay oldu. Bir gün yatmadılar. O ocakta bir gün stop etmedi. Günde 120 ton kömür çıkıyor. Ölenlerin maaşları içerde duruyor. Daha maaşlarını bile vermediler" dedi.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında 16 Şubat’ta göçük meydana geldi. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu göçük altında kalan Veysel Oruçoğlu (46) ve Ziya Kiret’in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Zonguldak Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIZonguldak

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