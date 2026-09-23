Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye'de son dönemde yaşanan piyasadaki gelişmeler hakkında konuştu. Yılmaz, sermaye piyasalarında yapısal bir sorun bulunmadığını belirterek, spesifik sorunların aşılmasının ardından piyasaların daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini söyledi.

Özetle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul Ticaret Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaşanan piyasadaki manipülasyon olayları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, Türkiye'de yapısal bir sorun olmadığını aktardı. Sermaye piyasalarında önemli bir riskin olmadığını ifade den Yılmaz, yaşanan spesifik sorunların aşılmasının ardından piyasaların daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini söyledi.

250 MİLYAR TL’LİK YENİ FİNANSMAN PAKETİ

Yılmaz ayrıca ekonomi, ihracat, finansman ve yatırım ortamına ilişkin önemli değerlendirmelerde de bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla 250 milyar TL’lik yeni finansman paketinin devreye alındığını açıkladı. Yılmaz, 2029’da mal ve hizmet ihracatının 450 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini belirtirken, bütçe açığının milli gelirin yüzde 3’ü, cari açığın ise yüzde 3’ün altında tutulmasının beklendiğini söyledi.

Cevdet Yılmaz’dan sermaye piyasalarına yönelik açıklama: Yapısal bir sorun yok

Yılmaz, sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde, “Sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok. Spesifik sorun aşıldığında sermaye piyasalarımız daha güçlü şekilde yoluna devam edecek" dedi. Sorunların aşılmasıyla sermaye piyasalarının eskisinden de daha güçlü hale geleceğini belirten Yılmaz, İstanbul’un finans alanında daha güçlü bir merkez haline getirilmesi yönündeki çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala