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Ekonomi

Gri liste riski yok! FATF, Türkiye raporunu yayımladı

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Gri liste riski yok! FATF, Türkiye raporunu yayımladı
Başlık ResmiGri liste riski yok! FATF’nin Türkiye raporu yayımlandı

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) önemli bir açıklama geldi. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Değerlendirme Raporuna göre, Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede stratejik bir eksikliğinin bulunmadığını ve gri liste riskinin söz konusu olmadığını bildirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin stratejik eksikliğinin olmadığı ve gri liste riskinin bulunmadığı hususlarının Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından açıkça tescil edildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin FATF 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'nun, FATF'nin internet sitesinde yayımlandığı aktarıldı.

Raporda, suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında, mevzuat altyapısının, kurumsal kapasitenin ve uygulamaların kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Teknik uyuma yönelik değerlendirme sonucunda, ülkemiz FATF'nin 40 tavsiyesinin 38'ine uyumlu bulunmuştur. Etkililik bakımından yapılan değerlendirmede ise ülkemiz 11 kısa vadeli çıktının 3'ünde 'önemli ölçüde etkili', 8'inde ise 'ılımlı ölçüde etkili' olarak değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sonuçların, Türkiye'nin ulaştığı seviyenin önemli bir göstergesini teşkil ettiğine işaret edilen açıklamada, gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları, kurumsal düzenlemeleri ve uygulamalarıyla Türkiye'nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesini giderek güçlendirdiğini ortaya koyduğu vurgulandı.

Gri liste riski yok! FATF, Türkiye raporunu yayımladı
Başlık ResmiGri liste riski yok! FATF, Türkiye raporunu yayımladı

“GRİ LİSTE RİSKİ BULUNMADIĞI FATF TARAFINDAN TESCİL EDİLDİ''

Açıklamada, "Buna göre suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında, ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları da FATF tarafından açık bir şekilde tescil edildi." değerlendirmesi yapıldı.

FATF değerlendirmelerinin, ülkelerin mali suçlarla mücadele sistemlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde düzenli olarak gözden geçirilmesini ve bu sistemlerin sürekli geliştirilmesini amaçlayan teknik değerlendirme süreçleri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki dönemde, raporda tespit edilen konularda gelişme göstermeye yönelik çalışmalar, 'Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)' ve 'Türkiye’de Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2025-2029)' çerçevesinde, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla hız kesmeden sürdürülecektir. Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla etkin şekilde mücadele ile mali sistemin bütünlüğünün korunması, toplumun güvenlik ve esenliğinin sağlanması temel önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecek. Kamu ve özel sektörden sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz."

MASAK'IN AÇIKLAMASI:

Gri liste riski yok! FATF’nin Türkiye raporu yayımlandı
Başlık ResmiGri liste riski yok! FATF’nin Türkiye raporu yayımlandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çifçi'de konuya yönelik sosyal medyasından bir açıklama yaptı. Açıklamasında suçun finansmanında geçit olmayacağını dile getirirken, ülkenin huzur ve güvenliği için suçun her türlüsüyle mücadele edeceklerini aktardı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama:

''FATF’ın 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu, Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ulaştığı seviyeyi ortaya koydu. Biz suçla mücadeleyi yalnızca sahada yürütülen operasyonlardan ibaret görmüyoruz. Suçu besleyen finansal kaynakların kurutulması için devletimizin tüm kurumlarıyla güçlü bir koordinasyon içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için suçun her türüyle ve suçun finansmanıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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