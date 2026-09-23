Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenilenen Siirt Havalimanı’nın resmi açılışında terminal binasının 3 bin 135 metrekareye çıkarıldığını, yıllık yolcu kapasitesinin ise 100 binden 250 bine yükseltildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca 34 kilometrelik Siirt-Kurtalan demiryolu projesi tamamlandığında Siirt il merkezinin ilk kez doğrudan ulusal demiryolu ağına bağlanacağını söyledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenilenen Siirt Havalimanı’nın resmi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, “Âlimler yurdu Siirt’te; Anadolu ile Mezopotamya’nın kesiştiği bu kadim coğrafyada; bugün, Tillo’da her yıl 23 Eylül’de güneşin doğuşuyla gerçekleşen o özel ışık hadisesinin de günüdür. İbrahim Hakkı Hazretleri’nin ilimle imanı buluşturduğu bu önemli an, Siirt’in gökyüzüyle kurduğu kadim bağı hatırlatıyor. İşte bugün biz de Siirt’i yeniden gökyüzüyle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Siirt Havalimanı yenilendi: Yolcu kapasitesi 250 bine çıktı

“YATIRIMLARIMIZIN BEREKETİNİ ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNE TAŞIMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Bakan Uraloğlu, 2026 senesinin Türk sivil havacılığı bakımından daha ilk aydan itibaren tarihi projelere ve atılımlara sahne olan bir sene olduğunu belirterek açıklamasında şunları söyledi:

“Ocak ayında, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın 3. pisti ve modern hava trafik kontrol kulesini hizmete açtık. Mayıs ayında, İstanbul Havalimanı’nda JETEX-İGA Genel Havacılık ve CIP Terminali’ni açarak özel havacılıkta küresel ölçekte yeni bir standart belirledik. Tarihi NATO Zirvesi öncesinde Ankara Havalimanı’nı tamamlayarak başkentimizin havacılık altyapısını hem sivil hem resmi protokol ihtiyaçlarına uygun biçimde güçlendirdik. Geçen Cuma günü de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle küresel bağlantı noktasında önemli konumundaki İstanbul Havalimanı’mızın 4. pistini devreye aldık. Şimdi bu büyük hamleler gibi yeni yatırımlarımızın bereketini de ülkemizin her köşesine taşımaya devam ediyoruz.”

Depremin sonrasında tekrar ayağa kalkan Malatya’nın 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını yakında hizmetine açacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Hatay Havalimanımızdaki yenileme çalışmalarını da yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Ve bugün, bu büyük tablonun gurur verici duraklarından birinde, Siirt’teyiz.” ifadelerini kullandı.

Siirt Havalimanı yenilendi: Yolcu kapasitesi 250 bine çıktı

"SİİRT’İ YENİDEN GÖKYÜZÜYLE BULUŞTURDUK”

Bakan Uraloğlu açıklamalarında, yenileme çalışmaları sebebiyle Siirt Havalimanı’nını geçici olarak uçuş trafiğine kapattıklarını anımstarak “12 Eylül’de yeniden uçuşlara açarak; Siirt’i yeniden gökyüzüyle buluşturduk. Bugün resmi açılışını yaptığımız Siirt Havalimanı’nın; eski hali bin 62 metrekare olan terminal binasını 3 bin 135 metrekareye yükselttik. Böylece giden yolcu salonunu 539 metrekareden 1.570 metrekareye -yani yaklaşık 3 kat- gelen yolcu salonunu 195 metrekareden 640 metrekareye, VIP alanını da 43 metrekareden 310 metrekareye çıkardık. İdari alanlarımızı 285 metrekareden 615 metrekareye genişlettik.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, bunların dışında ek hizmet binalarını modernize edip tekrar hizmete sunduklarını da belirtti. Uraloğlu, “7 bin 800 metre uzunluğundaki çevre güvenlik yolu ve duvarını da projelendirerek havalimanımızın emniyet çemberini güçlendirdik. Böylece yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak; daha ferah, daha düzenli, daha konforlu ve daha güvenli bir hava ulaşımı altyapısı kazandırdık.” biçiminde konuştu.

Siirt Havalimanı yenilendi: Yolcu kapasitesi 250 bine çıktı

SİİRT’E 63 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE ULAŞIM VE HABERLEŞME YATIRIMI

Son 24 senede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Siirt’te çok büyük yatırımlar yaptıklarını kaydeden Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Siirt’imizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002’den bu yana yaklaşık 63 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2002’de sadece 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 138 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 2 kilometreden 133 kilometreye ulaştırarak Siirtli kardeşlerimizi konforla ve güvenle buluşturduk. 204 kilometrelik yolu da ayrıca sil baştan yaptık. Siirt Çevre Yolu, Siirt Şehir Geçişi, Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havalimanı Bağlantı Yolu, Kozluk-Baykan Yolu, Batman-Beşiri-Kurtalan Yolu, Siirt-Tillo Yolu ve Küçüksu-Pervari Yolu gibi önemli projeleri tamamladık. Siirt-Eruh Yolu projesi kapsamındaki Zarova ve Botan Köprülerini hizmete açtık. Küçüksu-Hizan-Pervari Yolu ile birlikte, Botan Çayı üzerinde inşa ettiğimiz Beğendik Köprüsü, Pervari’yi Bitlis ve Van’a güvenli ve konforlu bir şekilde bağladı. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 milyon araç bu köprümüzden geçti.”

Siirt Havalimanı yenilendi: Yolcu kapasitesi 250 bine çıktı

SİİRT İL MERKEZİ DEMİRYOLU AĞINA DAHİL OLACAK

Siirt’in demiryolu altyapısının gelişmesi için de çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, “Tüm demiryolu ağını komple yeniledik. Şimdi de 34 kilometre uzunluğundaki Siirt-Kurtalan demiryolu projesiyle; mevcut hattı Kurtalan’dan Siirt’e uzatarak il merkezimizi ulusal demiryolu ağına doğrudan bağlıyoruz. Gün içinde bu hattımızdaki yapım çalışmalarımızda incelemelerde bulunacağız. Bu hattı tamamladığımızda Siirt il merkezi ilk kez doğrudan ulusal demiryolu ağına bağlanacak; Siirt Havalimanı ve Siirt Üniversitesi de demiryolu erişimine kavuşacak. Yolcu ve yük taşımacılığında yeni bir kapasite doğacak, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına, ulaşım çeşitliliğine ve erişilebilirliğine güçlü katkı sağlanacak.” dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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