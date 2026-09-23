Karşı yönden gelen araçların üzerine sürdü! Karabük'te akılalmaz yolculuk kamerada

Kaydet a- | +A

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisinde, bir sürücünün ters yöne girerek hızla ilerlemesi trafikteki diğer araçlar için büyük bir tehlike oluşturdu. Karşı şeritten gelen araçlarla defalarca burun buruna gelerek faciaya adeta davetiye çıkaran sürücünün bu tehlikeli yolculuğu, o sırada yoldan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafik güvenliğini tamamen hiçe sayan akılalmaz olayda, kendi canının yanı sıra diğer sürücülerin de hayatını riske atan şahsın o anları izleyenlere ecel terleri döktürdü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala