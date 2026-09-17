İstanbul Havalimanı’nda bir ilk! Bakan Uraloğlu açıkladı: 4’lü pist dönemi başlıyor

İstanbul Havalimanı’nın 4’üncü ana pisti yarın hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni düzenlemeyle uçakların aynı anda 4 pistten iniş ve kalkış yapabileceğini açıkladı. Havalimanındaki toplam pist sayısının ise ilerleyen dönemde 9’a çıkarılması planlanıyor.

İstanbul Havalimanı’nın 4'üncü ana pisti, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda aynı anda 4 pistten iniş ve kalkış yapılabileceğini belirterek, "İstanbul Havalimanı'yla ilgili ilk kez burada açıklıyorum. Yakında aynı anda 4 pistten iniş ve kalkış yapılabilecek. İstanbul Havalimanı, 3 uçağın aynı anda inip kalktığı sayılı havalimanlarından birisi." dedi.

DOĞU-BATI YÖNÜNDEKİ PİST YAKIT VE ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYACAK

Uraloğlu, havalimanında kuzey-güney yönünde 3 pist bulunduğunu belirterek, 4'üncü pistin doğu-batı yönünde hizmet vereceğini söyledi.

Uraloğlu, "Kuzey-güney yönünde 3 tane pist var. Ancak hem kapasite anlamında hem de İstanbul'dan doğuya doğru uçacaksanız 4'üncü pistle bütün Anadolu, bütün Orta Asya, bütün Arap Yarımadası'nın hepsine doğu-batı pistinden havalanacaksınız. Hem taksi yollarında hem de uçağın havalandıktan sonra doğuya yönelmesiyle ciddi bir yakıt ve zaman tasarrufu olacak. Uçak kalkınca yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların devam edeceğini belirten Uraloğlu, 3 kuzey-güney yönündeki pistin doğusuna 2 ana pist daha yapılacağını söyledi. Böylece havalimanında 6 ana ve 3 yedek pist olmak üzere toplam 9 pist bulunacağını belirtti.

Uraloğlu, doğu istikametinde 15 dakikada bir uçağın havalanabileceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız ne zaman müsait olursa onun kalkış talimatını verecek. O yolcularımızı da uğurlayacağız." dedi.

"DÜNYANIN SAYILI HAVALİMANLARINDAN"

İstanbul Havalimanı'nın bugün dünyanın sayılı havalimanlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, havalimanının geçmişteki tartışmalara rağmen tamamlandığını söyledi.

Uraloğlu, "Bugün İstanbul Havalimanı'nı tartışan var mı? Hangi görüşte olursa olsun herkes beğeniyor, çünkü doğruydu. Bazı insanlar gerçekten bilmediği için eleştirmiş olabilir ama birçoğu siyaseten bir duruş göstermeye kalktılar. Gezi olaylarının bir parçası olmuştu. İnatla doğru olduğuna inandık, bitirdik. Bugün dünyanın sayılı havalimanlarından." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın geçen yılı 84,5 milyon yolcuyla tamamladığını belirten Uraloğlu, toplam yolcu sayısının ise 450 milyonun üzerine çıktığını söyledi. Bu yıl 87 milyon yolcu hedeflediklerini ifade eden Uraloğlu, uzun vadeli hedeflerinin 200 milyon yolcu olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, "2002'de Türkiye'deki 26 havalimanının tamamı 34 milyon yolcuydu, bunun 2,5 katı. Doğru iş yaptık, memnunuz." dedi.

Havalimanında mevcut durumda 3 kuzey-güney yönünde ana pist ve 2 yedek pist bulunduğunu belirten Uraloğlu, doğu yönünde ise 3 pistin yanına 2 ana ve 1 yedek pist daha yapılacağını söyledi.

Uraloğlu, çalışmalar tamamlandığında 6 ana ve 3 yedek pist olmak üzere toplam 9 piste ulaşılacağını belirterek, "Bu kadar pist sayısına sahip başka bir havalimanı olmayacak. Biz 9 pist ile şimdiki olanların önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

4'LÜ PİST OPERASYONU YAPILACAK

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yaptığı sayılı havalimanlarından biri olduğunu belirterek, bu sayının 4'e çıkarılacağını söyledi.

"Şu anda ABD'nin dışında 3'lü uçak operasyonunu yapan bir ülke yok. Bu sayı 4'e çıkacak. 3 uçağı aynı anda indirip kaldırıyorsunuz. Bunu kule iyi yönetmesi ve pilotların iyi olması lazım. Arkadaşlarımız ABD'de eğitim aldılar. 3'lü pist operasyonu yaparken 4'lü pist operasyonunu da yapacağız." diyen Uraloğlu, doğu-batı pistinin yalnızca kalkış için kullanılacağını ifade etti.

Uraloğlu, "Aynı anda 4 pist iniş veya kalkışa kullanıyor olacak. Yüzde 80'lerin üzerinde zamanında kalkış, dünya ortalamasının üzerinde." dedi.

TRABZON HAVALİMANI'NDA KAPASİTE ARTACAK

Trabzon Havalimanı'na ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, mevcut terminal kapasitesinin 3 milyon yolcu olduğunu ve bu kapasitenin bir miktar artırıldığını söyledi.

Geçen yıl havalimanının 3,5 milyon yolcuya ulaştığını belirten Uraloğlu, yolcu sayısının artmaya devam ettiğini ifade etti.

Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın mevcut pist uzunluğunun 2 bin 640 metre olduğunu belirterek, "Biz bunu 3 bin metre olsun isteriz. Buradaki terminal kapasitesini 10 milyona çıkaracağız ve yeni pistler ekleyeceğiz." dedi.